Arbeitswelt in Corona-Krise : Bin ich fürs Homeoffice geeignet?

Ein Virus wird mit Hilfe von Mobilfunkdaten bekämpft. Eine App soll bald dabei helfen, Infektionsketten nachzuverfolgen, damit sich weniger Menschen anstecken. Aber auch abseits der Virusbekämpfung sorgt die Corona-Krise für Innovationen: Aktionärs-Hauptversammlungen dürfen plötzlich online stattfinden. Etliche Unternehmen haben all ihre Meetings durch Skype- und Telefonkonferenzen ersetzt, ganze Belegschaften arbeiten im Homeoffice. Vieles, was vor der Corona-Krise noch unmöglich schien, ist von heute auf morgen Wirklichkeit geworden.

Aber wird sich unsere Arbeitswelt durch die Corona-Krise auch langfristig verändern – oder geht es danach weiter wie bisher, „business as usual“ also? Philipp Grunau, Arbeitsmarktforscher am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg, erwartet, dass viele Möglichkeiten, die jetzt für Arbeitnehmer geschaffen werden, bleiben: „Die Kapazitäten für das Arbeiten von zu Hause, die jetzt schnell geschaffen oder ausgebaut wurden, dürften zwar zum Teil wieder zurückgefahren werden“, sagt er.