Bis zu 3000 Euro : Inflationsprämie als Trostpflaster vom Chef

An neidische Blicke dürften sich die Airbus-Mitarbeiter in den vergangenen Tagen gewöhnt haben: 1500 Euro sollen die Beschäftigten des Flugzeugherstellers zum Jahresende bekommen, egal ob Azubi oder Manager – ohne Abzüge durch Steuern oder Sozialversicherungsabgaben direkt aufs Konto. Möglich gemacht hat das die sogenannte „Inflationsausgleichsprämie“.

Bis zu 3000 Euro dürfen Unternehmen seit dem 26. Oktober steuer- und sozialversicherungsfrei an ihre Mitarbeiter auszahlen, um die gestiegenen Verbraucherpreise abzufedern. Voraussetzung ist, dass die Betriebe die Zahlung zusätzlich zum normalen Gehalt leisten. Das übliche Weihnachtsgeld darf also nicht einfach steuerfrei ausgezahlt werden. Ob und in welcher Höhe Arbeitgeber den Inflationsbonus an ihre Beschäftigten zahlen, können sie allerdings selbst entscheiden: Ähnlich wie die Corona-Sonderzahlung sind die Einmalzahlungen freiwillig.

Viele Unternehmen überlegen daher noch, ob sie die Option nutzen wollen. Denn der Bund verzichtet zwar auf Steuern oder Sozialabgaben; die Unternehmen müssen die Einmalzahlungen jedoch aus eigener Tasche bezahlen. Dennoch reiht sich Airbus in eine ganze Reihe von Unternehmen ein, die ihren Mitarbeitern in Zeiten steigender Energiepreise und hoher Inflation eine Einmalzahlung zugesichert haben.

Auch Sixt und die Schwarz-Gruppe zahlen Bonus

Der Autovermieter Sixt hatte Ende August einen Zuschuss in Höhe von 1700 Euro für alle rund 7600 Mitarbeiter weltweit angekündigt, der Ventilatorenspezialist EBM-Papst folgte mit bis zu 500 Euro für seine Beschäftigten. Zuletzt gaben am Freitag die Unternehmen der Schwarz-Gruppe bekannt, ihren rund 175.000 Tarifmitarbeitern einen Zuschuss von 250 Euro auszahlen zu wollen, unter anderem in den Handelssparten Lidl und Kaufland.

Auch bei anderen Dax-Konzernen ist das Angebot des Gesetzgebers angekommen, wie die Antworten auf eine Umfrage der F.A.Z. zeigen: Neben Airbus wollen acht weitere Unternehmen die steuerfreie Inflationsprämie an ihre Beschäftigten auszahlen, darunter das Diagnostikunternehmen Qiagen. „Wir planen im November und Dezember Sonderzahlungen an die Mitarbeitenden-Gruppen, die am stärksten von den aktuellen Preissteigerungen betroffen sind“, sagte eine Sprecherin des Unternehmens, die noch keine Aussage über die Höhe des Zuschusses treffen konnte.

Die restlichen sieben Dax-Unternehmen, deren Mitarbeiter von der Prämie profitieren werden, sind Teil der Chemie- und Pharmabranche. Für sie gilt der Tarifabschluss, auf den sich die Arbeitgeber und die Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie Mitte Oktober geeinigt haben. Darin spielt die Inflationsausgleichsprämie eine zentrale Rolle: Die Tarifbeschäftigten von BASF, Bayer und Co. werden insgesamt 3000 Euro pro Kopf erhalten, aufgeteilt auf zwei Zahlungen zu je 1500 Euro.

Zurückhaltung in der Metall- und Elektroindus­trie

Die übrigen Dax-Konzerne bleiben in ihren Antworten vage. Neun Unternehmen überlegen oder prüfen eigenen Angaben zufolge, ob und in welcher Form sie einen Inflationsbonus zahlen wollen. Insbesondere die Metall- und Elektroindus­trie gibt sich zurückhaltend: Sechs Unternehmen gaben an, zunächst die laufenden Tarifverhandlungen abwarten zu wollen. Auch dort ist die hitzige Diskussion um den Inflationsbonus angekommen: Die Metallarbeitgeber schlugen vergangenen Donnerstag vor, eine steuerfreie Einmalzahlung in Höhe von 3000 Euro zu leisten, doch die IG Metall pocht auf eine langfristige Tabellenerhöhung.