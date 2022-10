Wechsel bei Kosmetikkette : Wer auf Tina Müller als Douglas-Chef folgt

Bei einem ihrer letzten großen Auftritte als Douglas-Chefin hatte Tina Müller neulich ein Heimspiel. Auf der Königsallee in Düsseldorf hat sie einen neuen Laden eröffnet, keinen schnöden Duftverkaufszweckbau, sondern einen Schönheitstempel auf zwei Etagen, mit Massageecke, Friseur und Manikürestation nebst Champagnerbar. Die Maske ist gefallen, Küsschen hier, Drücker da, ein Influencer legte mit seinem Besuch zur Eröffnung die ganze Fußgängerzone lahm.

Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf.





Gegenüber in einem Hotel fand gleichzeitig ein Douglas-Kongress statt zu Gesundheit und Schönheit, schließlich hat sich Douglas gerade eine Apotheke gekauft. Im Publikum lauschten vor allem Frauen, Kosmetikbranche eben. Mittendrin Müller – als eine der bekanntesten Managerinnen in Deutschland und Vorkämpferin für die Rolle von Frauen in Unternehmen eine regelrechte Galionsfigur. Sie dankte den Kolleginnen, die für die Stores und den Einkauf zuständig sind und in ihren Abteilungen zuletzt so viel mit den Verwerfungen in Lieferketten zu kämpfen haben. „Wer mich kennt, weiß, wie schwer es mir manchmal fällt, nicht überall dabei zu sein“, sagte Müller.