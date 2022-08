Vorwerk warnt Kunden : Wenn der Thermomix gefährlich wird

Der Thermomix ist für viele Kunden aus der Küche nicht mehr wegzudenken. Mit der Küchenmaschine von Vorwerk geht es einfach und schnell von der Hand, auch komplizierte Rezepte sollen, so verspricht es der Hersteller Vorwerk, kinderleicht gelingen. Das Gerät hat allerdings gefährliche Tücken. Wer beim aktuellen Thermomix-Modell TM6 nicht aufpasst, muss damit rechnen, dass heißes Essen herausspritzt, was böse Folgen haben kann. Vorwerk hat deshalb am Dienstag eine „vorsorgliche Anwendungswarnung“ veröffentlicht und an seine Kunden verschickt.

Zuvor hatten einige Nutzer beim Hersteller Alarm geschlagen, weil ihr teurer Küchenhelfer – das jüngste Modell kostet rund 1400 Euro – Schwierigkeiten machte. Üblicherweise wird beim Kochen und Garen ein festsitzender Messbecher verwendet, der an den Rändern ausreichend Dampf aus dem Mixtopf entweichen lässt. Bei bestimmten Rezepten könnten aber Zutaten aufschwimmen, sich verdichten und dampfundurchlässig werden, erläuterte Vorwerk.

So kann etwa das aufgekochte Gemüse in einer Suppe die Durchlassöffnungen blockieren. Als Folge könne sich „in äußerst seltenen Fällen ein erhöhter Druck im Mixtopf aufbauen“. Dann bestehe die Gefahr, dass es zu einem „plötzlichen und unkontrollierten Austritt des Garguts und dadurch im Einzelfall zu Verbrühungen kommen kann“, warnt Vorwerk. Dieses Risiko steige, wenn die Nutzer mehr in den Topf füllten als empfohlen.

„Das ist nur ein zusätzlicher Handgriff“

Abhilfe ist laut Vorwerk eigentlich ganz einfach: Beim Kochen und Garen mit Temperaturen ab 95 Grad sollen die Kunden nicht den festsitzenden Messbecher verwenden, sondern den Gareinsatz, der zur üblichen Ausstattung des TM6 gehöre. „Das ist nur ein zusätzlicher Handgriff“, meinte ein Sprecher weiter. Dieser Gareinsatz sitze lose auf, sei dampfdurchlässig und verhindere gleichzeitig, dass Essen aus dem Topf spritzen kann.

Vorwerk spricht von einer „simplen, aber notwendigen Maßnahme“. Wie viele Kunden sich wegen dieses Problems schon gemeldet haben, wollte Vorwerk nicht genau sagen. Es gehe um „wenige Fälle“. Ein Sprecher legte Wert darauf, dass Vorwerk keine „Produktwarnung“ ausgesprochen habe, sondern nur eine noch dazu freiwillige Warnmeldung, um eine unsachgemäße Anwendung auszuschließen.

Das Vorgehen sei mit der zuständigen Aufsichtsbehörde, dem Dezernat Produktsicherheit der Bezirksregierung Düsseldorf, abgestimmt. Bisher sei Vorwerk keine Verbrühung bekannt, die „ursächlich“ auf das TM6-Problem zurückzuführen sei. Zumindest in Deutschland habe auch noch niemand Schadenersatzansprüche geltend gemacht. Wie es in anderen Ländern aussieht, konnte der Sprecher nicht sagen. Für Vorwerk ist der Thermomix das mit Abstand wichtigste Produkt: Mit 1,7 Milliarden Euro machte es zuletzt rund die Hälfte des Gesamtumsatzes aus. Von den neueren Generationen hat Vorwerk mehr als 8 Millionen Geräte verkauft.