Aktualisiert am

Geldgeber planen weniger Investitionen in Deutschland

Umfrage : Geldgeber planen weniger Investitionen in Deutschland

Leuchtturm in Brandenburg: Die neue Tesla-Fabrik in Grünheide ist eine der größten Investitionen eines ausländischen Unternehmens in Deutschland. Bild: dpa

Klimawandel, Energiewende – viele Branchen rund um die Welt befinden sich in einem großen Umbruch. In solchen Phasen werden oft auch hohe Investitionen in neue Technologien getätigt. Bislang stand Deutschland bei ausländischen Geldgebern dabei hoch im Kurs. Doch ausgerechnet jetzt machen sich für den Standort einige Fehler und Versäumnisse der Vergangenheit bemerkbar, welche die Attraktivität im Ausland erheblich schmälern.

Sven Astheimer Verantwortlicher Redakteur für die Unternehmensberichterstattung. Folgen Ich folge





Vor allem vier Dinge bemängeln Investoren dabei: Rückstände in der Digitalisierung, steigende Kosten, Mängel in der logistischen Infrastruktur und die stagnierende Produktivität. Als positiv werden vor allem stabile Rahmenbedingungen und die Verfügbarkeit von Fachkräften beurteilt.

Das sind die Hauptaussagen einer aktuellen Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, die der F.A.Z. vorab vorliegt. Dafür wurden rund 360 Finanzvorstände von international tätigen Konzernen befragt. Die Teilnehmer stammen aus den wichtigsten Investitionsländern, darunter die USA, China, Japan und die größten europäischen Volkswirtschaften.

Die Umfrage wird in regelmäßigen Abständen durchgeführt. Laut Erhebung plant derzeit nur jedes fünfte Unternehmen in den kommenden fünf Jahren eine Investition von mindestens 10 Millionen Euro in Deutschland. Vor vier Jahren bejahte diese Frage noch jedes dritte Unternehmen.

„Deutsche Politik zu wenig agil“

Andreas Glunz, für die Umfrage zuständiges Managementmitglied von KPMG, sieht angesichts der rasanten wirtschaftlichen Veränderung den Ball klar im Feld der politischen Akteure. „Dem exogenen Veränderungsdruck begegnet die deutsche Politik nach Auffassung internationaler Investoren bislang zu wenig agil“, fasst er die Ergebnisse zusammen.

Als größtes Investitionshemmnis machen die Finanzchefs die aus ihrer Sicht mangelhafte digitale Infrastruktur hierzulande aus. Nur jeder siebte Befragte wies ihr eine fortschrittlich-überzeugende Qualität zu. Jeder Zehnte dagegen bezeichnete sie sogar als Schlusslicht in der Europäischen Union (EU). Und ein Viertel der Teilnehmer stufte sie innerhalb der schlechtesten fünf in der EU ein. Die Resultate fügen sich ein in das Gesamtbild aus einer Reihe von weiteren Umfragen aus der Vergangenheit.

Größter Hemmschuh: langsame Digitalisierung

Erst vor Kurzem hatte die Amerikanische Handelskammer in Deutschland eine Umfrage unter ihren Mitgliedern veröffentlicht, wonach die digitale Infrastruktur im öffentlichen Dienst ein großer Hemmschuh sei. Die Parteien einer möglichen Ampelkoalition, vor allem die FDP, haben sich den schnelleren Ausbau der Digitalisierung auf die Fahnen geschrieben.

Daneben monieren ausländische Investoren laut der KPMG-Umfrage vor allem die in Deutschland hohen Kosten, etwa für Strom. Gerade energieintensive Industrien beklagen, dass Deutschland mit 18,18 Cent je Kilowattstunde schon heute das Schlusslicht unter allen 27 EU-Ländern bei den tatsächlich anfallenden Industriestromkosten sei. Das deutsche Steuersystem fällt unter den Finanzchefs ebenfalls durch: Für ein Viertel der Befragten gehört es zu den unattraktivsten innerhalb der EU.

Arbeitskosten weit über EU-Durchschnitt

Auch die vergleichsweise hohen Arbeitskosten können Entscheidungen von Investoren beeinflussen. Mit 36,60 Euro im Durchschnitt liegen sie deutlich über den 28,50 Euro im europäischen Mittel. Für ein Hochlohnland wie Deutschland ist das kein überraschender Befund. Investoren rechnen dagegen die hohe Arbeitsproduktivität auf, die für 61 Prozent zu den Top 5 der EU gehört und für jeden zehnten Befragten sogar spitze ist.

Mehr zum Thema 1/

Allerdings nehmen die Beteiligten eine Stagnation der Arbeitsproduktivität in den vergangenen Jahren wahr. Dies stehe „im krassen Kontrast zur Entwicklung in anderen Industrieländern“, kommentiert KPMG-Manager Glunz die Entwicklung. Aktuell gibt es zum Beispiel Konflikte mit dem Betriebsrat im VW-Stammwerk in Wolfsburg, weil Konzernchef Herbert Diess mit Blick auf neue Wettbewerber wie Tesla in Brandenburg eine Steigerung der Produktivität fordert.

Nicht zuletzt die Erfolge des Mainzer Impfstoffentwicklers BioNTech haben Forschung und Entwicklung in Deutschland international ins Rampenlicht befördert. Jeder zweite Befragte sieht Deutschland in dieser Kategorie in der EU-Spitzengruppe, 6 Prozent ganz vorne.