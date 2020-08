Aufsichtsrat : Wen der Bund zur Lufthansa schickt

Zwei Vertreter aus der Wirtschaft gehen für den Bund in den Aufsichtsrat der Deutschen Lufthansa. Auch Großaktionär Thiele will jemanden entsenden.

Heinz Hermann Thiele kann sich den Erfolg höchstpersönlich ans Revers stecken. Die Bundesregierung schickt zwei kenntnisreiche Vertreter aus der Verkehrswirtschaft als Emissäre in den Aufsichtsrat der angeschlagenen Fluggesellschaft Deutsche Lufthansa: Angela Titzrath, 54 Jahre, Vorstandsvorsitzende der börsennotierten Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), und Michael Kerkloh, 67 Jahre, bis Ende 2019 Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH (FMG). Mehr Verkehr- und Logistik-Expertise für die Lufthansa am Boden, zu Wasser und in der Luft geht kaum.

So hat es sich der Großaktionär Thiele, der 15,5 Prozent an der größten deutschen Fluglinie hat, gewünscht. Er selbst hat nie Anspruch auf einen Aufsichtsratssitz angemeldet. Allerdings, so hat er durchblicken lassen, will er selbst einen Aufseher entsenden, der seine Interessen vertritt. In jedem Fall erschien es ihm als ein Greuel, dass unternehmensferne Staatsbedienstete aus Berlin in das Kontrollgremium einziehen könnten, mag der Staat mit seinem 9 Milliarden teuren Finanzhilfepaket und einem Aktienanteil von 20 Prozent nun auch größter Eigentümer sein.