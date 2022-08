Weltkulturerbe Fagus-Werk : Schuhleisten aus dem Gropius-Bau

Die Geschichte des Fagus-Werks beginnt mit einer Art Bettelbrief: Als sich Carl Benscheidt im Jahr 1910 entschied, eine eigene Fabrik für Schuhleisten zu bauen, bekam er kurz darauf ein Schreiben vom damals noch völlig unbekannten Walter Gropius. Der damals 27 Jahre alte Jungarchitekt, der sich gerade erst selbständig gemacht hatte, bot dem Fabrikanten ungefragt seine Hilfe beim Entwerfen der neuen Fabrik an. Gropius hatte damals, wie er später erzählte, Hunderte solcher Briefe rausgeschickt, wann immer er von einem neuen Bauvorhaben erfuhr. Dieses Mal hatte er endlich an den Richtigen geschrieben, an einen, der offen war für moderne Glasfassaden-Entwürfe, die damals – es regierte noch Kaiser Wilhelm II. – längst nicht jedem gefielen. Benscheidt selbst hatte gerade seine Arbeit als technischer Leiter und Prokurist in der Alfelder Schuhleistenfabrik Behrens im Streit aufgegeben, er wollte zwar weiterhin Schuhleisten produzieren, aber er wollte es auch anders und besser machen. Für den Bau seiner eigenen Fa­brik hatte er sich ein Grundstück jenseits der Gleise gekauft, mit Blick auf das Fa­brikgebäude seines früheren Arbeitgebers, dem er wohl auch beweisen wollte, wie es besser, moderner und humaner geht. Als sich Gropius und Benscheidt erstmals trafen, soll die Chemie sofort gestimmt haben.

Das funktionale Konzept für die neue Fabrik hatte sich der Fabrikant schon zuvor mit einem anderen Architekten überlegt, doch er war noch nicht richtig zufrieden. Gropius sollte der Fabrik ein neues, lichtdurchflutetes Aussehen geben, in dem Menschen gerne arbeiten. Und das tat er: mit Ziegelsteinen, Glas und Stahl. Ganz im späteren Bauhaus-Stil verzichtete er auf alle überflüssigen Ornamente, die in der damaligen Kaiserzeit noch hoch in Mode waren, setzte stattdessen auf schlichte Sachlichkeit mit lichtdurchfluteten Hallen und freitragenden verglasten Ecken. Es wurde sein Erstlingswerk.