Rechtsstreit im Wella-Werk : Wenn der Betriebsrat das Homeoffice aufhält

Deutschland soll ins Homeoffice: Seit kurzem gilt die neue „Corona-Arbeitsschutzverordnung“, wonach Arbeitgeber sich stärker bemühen müssen, ihren Beschäftigten das Arbeiten von zu Hause zu ermöglichen. Zuvor war großer öffentlicher Druck auf die Unternehmen aufgebaut worden. Von der Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckard über Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) bis hin zum Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, kamen Forderungen, sie sollten mehr Homeoffice möglich machen – sogar Bußgelder standen im Raum. Ein kurioser Rechtsstreit aus Hessen zeigt nun aber: Manchmal stoßen die Unternehmen bei diesem Thema auf ungeahnten Widerstand.

So wollte die Leitung des Wella-Werks in Weiterstadt nahe Darmstadt einen Teil der Mitarbeiter schon im ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr ins Homeoffice schicken – auf freiwilliger Basis, wie das Kosmetikunternehmen betont, das insbesondere für seine Haarpflegeprodukte bekannt ist. 340 Mitarbeiter sind in dem Werk beschäftigt. Für einen großen Teil von ihnen kommt mobiles Arbeiten nicht in Frage, etwa weil sie vor Ort die Waren für die Kunden zusammenstellen.

Für rund 60 Beschäftigte aus der Verwaltung und der IT hingegen schon. Doch der Betriebsrat ging gerichtlich dagegen vor. In zwei Eilentscheidungen vor dem Arbeitsgericht Darmstadt und dem Hessischen Landesarbeitsgericht ist er damit unterlegen – ebenso im Hauptverfahren in erster Instanz. Jetzt liegt der Fall wieder vor dem Landesarbeitsgericht.

Für Wella ist das Vorgehen des Betriebsrats einer Unternehmenssprecherin zufolge „nicht erklärlich“. Schon Ende März vergangenen Jahres habe man angeboten, eine Betriebsvereinbarung abzuschließen, die vorübergehendes mobiles Arbeiten auf freiwilliger Grundlage ermöglicht hätte. Wella beruft sich auch auf eine entsprechende tarifliche Vereinbarung, die die Gewerkschaft IG BCE und der Arbeitgeberverband Chemie getroffen hatten, um während der Pandemie die Arbeitnehmer vor Infektionen zu schützen. Der Betriebsrat habe auf das Verhandlungsangebot jedoch „bis heute nicht reagiert“, sondern stattdessen ein Eilverfahren angestrengt mit dem Ziel, das mobile Arbeiten untersagen zu lassen.

Ein Betriebsrat, der sich dem Gesundheitsschutz der Mitarbeiter in den Weg stellt? So will dieser das nicht stehenlassen. „Der Betriebsrat ist nicht gegen mobiles Arbeiten“, sagte dessen Anwalt Horst Thon der F.A.Z. „Wir wollen nur verhindern, dass das ohne unsere Mitbestimmung läuft.“ Thon beklagt eine „einseitige Ein- und Durchführung durch den Arbeitgeber“. Erste Schreiben an die Belegschaften hätten eher auf eine Anordnung schließen lassen als auf eine Lösung auf freiwilliger Basis.

Nach wie vor werde einseitig vorgegeben, welche Beschäftigten zum mobilen Arbeiten berechtigt sind und wie dieses in der Praxis umgesetzt wird. Die zuständige Gewerkschaft IG BCE bekräftigt: Der Betriebsrat in Weiterstadt gehe nicht gegen mobiles Arbeiten auf freiwilliger Basis vor, sondern gegen „die Missachtung des Mitbestimmungsrechts des Betriebsrats“. Regeln, etwa zur Arbeitszeit und zum Arbeitsschutz, seien im Falle mobiler Arbeit „extrem wichtig“.

Auf dieses Mitbestimmungsrecht hat sich der Betriebsrat auch vor Gericht berufen, wie den bisherigen Entscheidungen zu entnehmen ist. Er argumentierte, die Arbeitnehmer seien „schutzlos“, der Eingriff in ihre Persönlichkeitsrechte „elementar“. Die beiden Arbeitsgerichte folgten dieser Argumentation in ihren Eilentscheidungen jedoch nicht. Für das Landesarbeitsgericht Hessen ist die Einführung des mobilen Arbeitens nicht mitbestimmungspflichtig, da es untrennbar mit dem Erbringen der Arbeitsleistung verknüpft sei. Es schreibt zudem explizit, das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats sei „kein subjektives absolutes Recht, welches um seiner selbst willen gegeben ist“, sondern diene dazu, zum Schutz der Arbeitnehmer mitgestaltend tätig zu werden. Ausschlaggebend sei letztlich, ob dieser Schutz der Beschäftigten gefährdet sei – aus Sicht des Gerichts ist das im vorliegenden Rechtsstreit nicht der Fall.

Und nun? Da der Betriebsrat bisher in allen gerichtlichen Verfahren unterlegen ist, kann mobiles Arbeiten in dem Werk zwar stattfinden. Nach Angaben von Wella nehmen derzeit durchschnittlich rund 60 Beschäftigte diese Möglichkeit wahr. Doch eine Lösung des Konflikts ist auch im zweiten Lockdown – und nachdem kürzlich sogar Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Gewerkschaften und Arbeitgeber gemeinsam an Unternehmen und Beschäftigte appelliert hatten, Homeoffice zu nutzen, um das Infektionsgeschehen weiter einzugrenzen – nicht in Sicht.

Das Unternehmen hofft nach eigenen Angaben, dass der Betriebsrat seine Anträge zurücknimmt und „das völlig aus der Zeit fallende Verfahren beendet“. Im Sinne der Pandemie-Eindämmung müssten gemeinsam Lösungen für den Standort gesucht werden. Der Betriebsrat pocht hingegen darauf, dass der Arbeitgeber klarstellt, „dass er nicht weiter an seiner einseitigen Verfahrensweise festhält und nur auf Grundlage einer Betriebsvereinbarung mobiles Arbeiten ermöglicht“. Dann würde der Betriebsrat in Verhandlungen eintreten – „mit oberster Priorität“.