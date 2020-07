Softwarehersteller Coupa : Sparsamkeit aus der Cloud

Sparen hat schon immer zu Rob Bernshteyns Leben gehört. Als er sechs Jahre alt war, wanderte er mit seinen Eltern aus der damaligen Sowjetunion nach Amerika aus, die Habseligkeiten der Familie beschränkten sich auf zwei Koffer und etwas Bargeld. Die Anfangszeit in einem rauhen Viertel des New Yorker Stadtteils Brooklyn war hart. Bernshteyn tat sich schwer in der Schule, sprach kaum Englisch und wurde oft verprügelt; inmitten des damaligen Kalten Krieges war er wegen seiner Herkunft ein Außenseiter. Nach und nach wurde es zwar besser, er lernte die Sprache und bekam gute Noten, vor allem in Mathematik. Aber er hat auch heute noch gut in Erinnerung, wie knapp das Geld war. Manchmal habe seine Familie beim Einkaufen nicht gewusst, ob sie sich Zahnpasta leisten könne oder nicht.

Rückblickend sagt Bernshteyn im Gespräch mit der F.A.Z., diese klammen Zeiten hätten in gewisser Weise die Saat für seine heutige Aufgabe gelegt. Er führt Coupa Software, einen Anbieter von Programmen, die Unternehmen dabei helfen, ihre Ausgaben zu verwalten und damit Kosten zu sparen. Er sagt, die Sparsamkeit, die ihn geprägt habe, sei oft nicht in Unternehmen verankert. „Ich kann mich noch immer darüber wundern, wenn die Leute das Geld aus der Firmenkasse so ausgeben, als ob es nicht ihr eigenes wäre.“ Mit Coupa will er diese Mentalität ändern und stellt dazu Softwarewerkzeuge zur Verfügung. Er verspricht, die Kosten seiner Kunden irgendwo zwischen ein und zehn Prozent zu senken. Er beziffert die gesamten Einsparungen, die sein Unternehmen seit seinem Bestehen geliefert habe, auf einen zweistelligen Milliardenbetrag. Inmitten der Corona-Krise hält er Coupa für besonders relevant, denn im Moment legten Unternehmen ein großes Augenmerk auf ihre Ausgaben. In besseren Zeiten habe die Ausweitung der Umsätze Priorität, nun aber spielten die Kosten eine größere Rolle.