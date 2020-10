Vegane Produkte von Nestlé : Essen kommt wieder aus der Küche

Nestlé ist der größte Nahrungsmittelhersteller der Welt, der beliebteste ist das schweizerische Unternehmen nicht. Es gab häufig Ärger wegen des Mineralwassers in Frankreich, wegen des Milchpulvers in Afrika oder der Babynahrung in Deutschland. Daran haben der Einsatz für zuckerarme Produkte, für Nahrungsmittel mit heilender Wirkung oder der Einsatz für sauberes Trinkwasser in der Welt wenig geändert. Aber jetzt glaubt Nestlé sich an die Spitze eines Trends gesetzt zu haben, der geeignet sein könnte, die Gesundheit der Menschen und den Ruf des Unternehmens zu verbessern.

Georg Giersberg Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Der Betriebswirt“. F.A.Z.

Seit eineinhalb Jahren bietet Nestlé unter der Marke „Garden Gourmet“ ein veganes Fleischprogramm an, das die Menschen sowohl im Handel als auch in ihrer Kantine offenbar annehmen. Dieser erfolgreiche Einstieg beflügelt Nestlé, seine Forschung in diese Richtung auszubauen. Global entwickeln 350 Mitarbeiter neue vegane Produkte. Mit dem Schwerpunkt vegane Ernährung haben die Nahrungsmittelentwickler ihre Labore verlassen und sind in die Versuchsküche zurückgekehrt. Weit weg die Zeit, als Laboranten in Chemieküchen molekulare Gerichte entwickelten. Heute arbeiten ausgebildete Köche mit Gemüsen aller Art in der Nestlé-Versuchsküche.