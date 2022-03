Mehl, Speiseöl, Klopapier : Welche Waren der Ukrainekrieg knapper macht

Aktualisiert am

Kriegsfolgen in Deutschland: Metall- und Autohersteller stoppen die Produktion, Supermärkte rationieren Hamsterware. Welche Branchen leiden besonders, welche Produkte werden noch teurer und seltener?

Zwangspause: Der Konsumgüterkonzern Mondelez schließt seine Keksfabrik in der Ukraine. Bild: Bloomberg/Getty Images

Der Ukrainekrieg trifft Unternehmen und deren Kunden auch in Deutschland an gleich zwei Stellen empfindlich. Zum einen führen die stark steigenden Strom-, Öl- und Gaspreise dazu, dass energieintensive Branchen ihre Produktion stoppen oder drosseln müssen. Stillstand in den Fabriken droht zudem, wenn der Nachschub stockt, weil Lieferungen aus dem Kriegsgebiet ausfallen oder von Sanktionen und Gegensanktionen getroffen werden.

Wer in diesen Tagen einkaufen geht, bekommt höhere Preise und Knappheiten schon jetzt zu spüren: So geben viele Supermärkte nur noch drei Packungen Mehl je Kunde ab und die Regale mit Toilettenpapier lehren sich ähnlich wie auf dem Höhepunkt der Corona-Krise. Ein Blick in die schon während der Pandemie geplagten und nun durch den Krieg erst recht gespannten Lieferketten zeigt, welche Waren demnächst noch knapper werden dürften.