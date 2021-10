Vorteile und Risiken : Soll ich Whistleblower werden?

Die Kollegen schieben krumme Dinger, der Chef ist nicht ganz ehrlich bei der Abrechnung: Soll ich das öffentlich machen? An wen kann ich mich wenden? Wer Hinweisgeber werden will, muss vorsichtig sein – und an die eigene Gesundheit denken.

Die tiefen Einblicke in den Maschinenraum von Facebook, die die Whistleblowerin Francis Haugen der Welt ermöglichte, werfen auch in Deutschland das Schlaglicht auf Hinweisgeber. Ihre Bedeutung wird in naher Zukunft für Unternehmen und die öffentliche Hand stark zunehmen. Seit zwei Jahren ist eine EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern in Kraft. Bis zum 17. Dezember 2021 hat Deutschland noch Zeit, diese Regeln in ein nationales Gesetz umzusetzen. Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern sind dann verpflichtet, interne Meldekanäle und wahlweise auch externe Möglichkeiten für Hinweisgeber einzurichten. Bis zum Jahr 2023 haben kleinere und mittelgroße Unternehmen dafür noch Zeit.

Wo kann ich mich informieren?

Was ein Missstand ist, der gerade vielleicht noch zu tolerieren ist, und was schon die Schwelle zur Straftat überschreitet, ist für viele Nichtjuristen und Mitarbeiter ohne vertiefte Compliance-Kenntnisse nicht so einfach zu unterscheiden. Grundlegende Informationen für anonyme Hinweise sollte ihnen der eigene Arbeitgeber mitteilen. „Unternehmen, die ein Compliance-Management- System mit einem Hinweisgebersystem bereits umgesetzt haben, haben für Mitarbeiter in aller Regel deutliche Hinweise auf der Website oder im Intranet hinterlegt“, erklärt Rainer Buchert, Rechtsanwalt und Compliance-Fachmann aus Frankfurt. Seit mehr als 20 Jahren begleitet er Unternehmen bei der Umsetzung von Whistleblower-Systemen. Als Ombudsperson begleitete er Hinweisgeber bei Volkswagen, Lufthansa, Otto und auch bei der Gebühreneinzugszentrale.

Die meisten Unternehmen würden diese Informationen gut sichtbar auf ihren Websites platzieren, sagt Buchert. Wer im eigenen Betrieb nicht weiterkommt, kann sich über Nichtregierungsorganisationen wie etwa Transparency Deutschland oder das Whistleblower-Netzwerk informieren. Letztgenannter Verein hat es sich unter anderem zum Ziel gesetzt, Menschen, die auf Fehlverhalten und Straftaten hinweisen wollen, in den ersten Schritten zu unterstützen.

Welche Anlaufstellen gibt es?

Viele Mitarbeiter denken zunächst an ihren Teamleiter oder vielleicht ihre Arbeitnehmervertretung. Doch diese sind nach Ansicht von Fachleuten, wie im Übrigen auch die Personalabteilung, nur die richtigen Ansprechpartner für Probleme im direkten Zusammenhang mit dem eigenen Arbeitsverhältnis. „Wenn jemand einen Anfangsverdacht für eine mögliche schwere Straftat hat, geht er in der Regel nicht zum Betriebsrat“, erklärt Buchert.

Wird man als potentieller Whistleblower aber von Kollegen gemobbt oder von seinem Vorgesetzten innerhalb eines Betriebs versetzt, um „stillgestellt“ zu werden, sollte man sich direkt an eine Vertrauensperson wenden. „Wir Ombudsmänner sind Vertrauensanwälte im Unternehmen. Wir sind die Anlaufstelle für Mitarbeiter, die einen vertraulichen Hinweis auf eine Straftat oder ein Fehlverhalten im Unternehmen geben wollen“, betont Buchert. In aller Regel handelt es sich hierbei um erfahrene Rechtsanwälte, die zwar vom Unternehmen bezahlt werden, aber trotzdem unabhängig bleiben. Alles, was ein Hinweisgeber einer Ombudsperson mitteilt, bleibt vertraulich. Nur der Whistleblower selbst kann die Vertrauensperson von ihrer Schweigepflicht entbinden.

Muss ich mir einen Anwalt nehmen?