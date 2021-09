Waren für Europa : Die Fabrik der Welt liefert nicht

Aktualisiert am

Vietnam sollte die Probleme in China ausgleichen. Während Corona aber wurden die Fabriken geschlossen. Nun klemmen die Lieferketten – und das vor Weihnachten.

Corona-Lockdown: ein verbarrikadiertes Viertel in Hanoi Bild: AFP

Die Outdoor-Kette Globetrotter warnt ihre Kunden: Wer auf einen ganz speziellen Anorak warte, wer genau „diesen“ Wanderstiefel ins Auge fasse, drohe herb enttäuscht zu werden: Denn die Produkte stammen aus Vietnam. „Hätte, hätte, Lieferkette“ dichtet Globetrotter-Chef An­dreas Vogler, um seine Käufer zu besänftigen. Denn Vietnam liefert nicht so, wie es sollte. Die neue Fabrik der Welt stöhnt unter der Corona-Pandemie, Fertigungsstraßen sind seit Monaten geschlossen, der Ausstoß lahmt. Dabei ist es eine Ironie des Schicksals – fuhr die Industrie ihre Investitionen doch gerade am Mekong hoch, um Lieferrisiken aus China zu mindern. Nun aber ergeht es potentiellen Sportschuh-Kunden von Adidas oder Nike oder den Anhängern von Mobiltelefonen von Samsung oder Apple so wie den Wanderern von Globetrotter – sie alle haben sich auf Lieferungen aus Vietnam verlassen, die ausfallen.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. Folgen Ich folge



Die Lage hat sich so zugespitzt, dass die Kammern aus Amerika, Europa und Korea vor wenigen Tagen den Druck auf die Regierung erhöhten. In einem Brandbrief schrieben sie Ministerpräsident Pham Minh Chinh: „Umfragen unserer Verbände zeigen, dass mindestens 20 Prozent unserer Mitglieder aus dem verarbeitenden Gewerbe schon einen Teil ihrer Produktion in ein anderes Land verlagert haben, weitere Gespräche sind im Gange. Viele unserer Mitglieder telefonieren jede Nacht mit ihren Zentralen, um zu entscheiden, welche Kunden sie beliefern, welche sie abweisen und welche Produktion sie verlagern sollen. Wurde sie erst einmal verlagert, ist es schwierig, zurückkehren, vor allem wenn die Produktionslinien anderswo ausgebaut worden sind.“