Wirtschaftsprüfer im Zwielicht : Welche Lehren EY aus dem Wirecard-Skandal zieht

Der Wirecard-Skandal hat das Vertrauen in die Prüfgesellschaft EY erschüttert. Die will sich daher unter den Augen einer prominenten Kommission gravierend verändern – und sagt nun, wie sie aus dem Zwielicht treten will.

Im Zwielicht: Markenzeichen von EY leuchtet an einem Bürogebäude in Düsseldorf Bild: dpa

Der monatliche interne Webcast des Wirtschaftsprüfungsunternehmens EY war an diesem Donnerstagvormittag keine Routineversammlung wie sonst. Denn dieses Mal präsentierten der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung den Mitarbeitern, welche Lehren das Unternehmen aus dem Wirecard-Skandal ziehen will. Zugeschaltet waren nicht nur der Aufsichtsratsvorsitzende Georg Graf Waldersee und die Doppelspitze der deutschen EY-Geschäftsführung, bestehend aus Henrik Ahlers und Jean-Yves Jégourel.

Mark Fehr Redakteur in der Wirtschaft.

Mit in der Runde war auch der ehemalige Bundesfinanzminister Theo Waigel (CSU), der zu einer vom EY-Aufsichtsrat im Februar 2021 eingesetzten Expertenkommission gehört. Die Kommission soll die nach der Wirecard-Insolvenz im Jahr 2020 nötig gewordenen Veränderungen in der für das spektakulär zusammengebrochene Dax-Unternehmen zuständigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft kritisch begleiten. Zu der Kommission gehören auch die ehemalige Bundesjustizministerin Brigitte Zypries (SPD), der ehemalige Siemens-Aufsichtsrat Hans Michael Gaul sowie die Wirtschaftsprüferin Liesel Knorr, ehemalige Präsidentin des Rechnungslegungskomitees DRSC.

Über Milliardenloch gestolpert

EY kämpft um seinen Ruf, weil die Prüfer über ein Milliardenloch in der Wirecard-Bilanz gestolpert waren, nachdem sie die Geschäftszahlen Jahr für Jahr abgehakt hatten. Ein solches Debakel darf den Prüfern nicht noch einmal passieren, daher hat EY nun einen Plan vorgestellt, um Schwachstellen besser zu erkennen. In einem internen Papier spricht das Unternehmen vom „umfassendsten Veränderungsprozess“ seiner mehr als hundertjährigen Geschichte.

Was genau hat EY vor? Die Prüfungsgesellschaft setzt auf organisatorische und technologische Veränderungen, um einen Kulturwandel im Unter/nehmen anzustoßen. Das alles soll die für Wirtschaftsprüfer so wichtige kritische Grundhaltung stärken.

Von den einzelnen Maßnahmen sind folgende besonders bemerkenswert: So sollen Mitarbeiter, egal auf welcher Ebene, ermutigt werden, auch unangenehme Wahrheiten auszusprechen. Vorgesetzte sollen hier eine Vorbildrolle spielen. Zudem sollen die bei EY arbeitenden Wirtschaftsprüfer sich gegenseitig strenger überwachen als bisher. Daher darf der interne Prüfer nicht mehr aus dem gleichen Standort kommen wie der Geprüfte. Dabei soll die Wertschätzung von Kollegen erhöht werden, die solche internen Prüfungen durchführen. Diese sollen für ihre Aufgabe mehr Zeit bekommen. Nach dem Ende einer Abschlussprüfung hat EY auch schon vor dem Wirecard-Skandal die Arbeit der Teams geprüft, doch das soll mit den neuen Maßnahmen nun intensiviert werden. Die Kosten spielten hier nicht die entscheidende Rolle, denn Qualität geht laut EY vor Marge.

Mit der Marge spricht das Unternehmen einen wichtigen Gesichtspunkt an: Wirtschaftsprüfer können nämlich nicht allein auf Genauigkeit achten, sie müssen ihre Arbeit auch effizient durchführen, wenn die jährliche Bilanzprüfung eines Unternehmens nicht endlos dauern soll. Aus diesem Grund fokussieren Prüfer in der Regel ihre Kraft auf besonders riskante Bereiche und Geschäfte eines zu prüfenden Unternehmens. Daher ist es besonders erschreckend, dass die Wirecard-Prüfer ausgerechnet das Klumpenrisiko in der Bilanz viel zu spät bemerkt haben und sich bei der Prüfung der milliardenschweren Treuhandguthaben mit zweitklassigen Belegen abspeisen ließen.

Digitale Lupe für Bilanz-Detektive

Neue Technologie soll künftig verhindern helfen, dass solche Klumpen übersehen werden. EY will daher den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und technologiegestützter Datenanalysen in der Abschlussprüfung forcieren. Mit digitalen und automatisierten Methoden sollen die Prüfer von Routineaufgaben entlastet werden, um Betrug und Korruption in Unternehmen leichter zu entdecken. Auch können Algorithmen dabei helfen, die im Heuhaufen der Datenmassen versteckte Nadel zu finden und Anomalien aufzudecken.

Die von EY geplanten Veränderungen betreffen auch das Berufsbild des Wirtschaftsprüfers. Das Unternehmen braucht erfahrene Prüferinnen und Prüfer und will daher dafür sorgen, dass auch Mitarbeiter ohne öffentlich-rechtliches Wirtschaftsprüferexamen ihre Expertise dem Unternehmen dauerhaft zur Verfügung stellen können. Auch ohne das aufwendige Berufsexamen haben Mitarbeiter also künftig Perspektiven und Aufstiegschancen. Reduzieren will EY die Arbeitsbelastung seiner Prüfer, indem zusätzliche Mitarbeiter eingestellt werden und Überstunden strenger kontrolliert werden. Ob neue Kunden und Aufträge angenommen werden, will EY künftig stärker von der Belastbarkeit und Verfügbarkeit seiner Mitarbeiter abhängig machen.

Neue Kunden und Aufträge wird EY allerdings nur gewinnen, wenn es dem Unternehmen gelingt, das durch den Wirecard-Skandal erschütterte Vertrauen zu retten. Das Unternehmen setzt sich nun zum Ziel, die vertrauensbildenden Maßnahmen bis zum Sommer 2023 umzusetzen. Die Kommission bestehend aus Waigel, Zypries, Gaul und Knorr, soll in der ersten Jahreshälfte 2023 prüfen, ob die empfohlenen Veränderungen umgesetzt wurden.