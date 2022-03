Bilanz von Volker Wissing : Dompteur für Digitales

Es gibt eine Klage, die ist in Deutschland zur Dauerschleife verkommen. Sie lautet in einer ihrer vornehmeren Varianten: In Sachen Digitalisierung sei hierzulande „noch viel Luft nach oben“. Diese „Luft nach oben“ muss gerade der FDP-Politiker Volker Wissing ausfüllen, im Postenengeschacher der neuen Ampel-Koalition hat er den schönen Titel des „Digitalministers“ ergattert. Eine Bezeichnung, die in Deutschland schon lange gefordert, aber doch niemals eingeführt wurde.

Corinna Budras Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Im Fall von Wissing ist dies auch nur halb geschehen, weil sein Tätigkeitsbereich noch das Mammutressort Verkehr umfasst. Deshalb ist er in den ersten Hundert Tagen seiner Regierungszeit gleich auf zwei Dauerbaustellen unterwegs: Mal muss er eine Strategie präsentieren, wie er Tausende Brücken in Deutschland flickt, am Besten über Nacht und ohne dass Autofahrer und Anwohner darunter leiden; einige Tage später stellt er dann Eckpunkte für seine Strategie vor, wie er Millionen von Haushalten mit schnellem Internet versorgt. Keine dieser Aufgaben kann er alleine lösen, bei allen Punkten ist er auf die Bereitschaft höchst eigenwilliger Akteure angewiesen. Wissings Aufgabe gleicht deshalb wohl in vielerlei Hinsicht der eines Dompteurs: Er muss die unterschiedlichen Interessengruppe so liebevoll dirigieren, dass alle in die gleiche Richtung marschieren – und zwar möglichst in die richtige.