Sparbemühungen : Deutsche Bank trimmt sich für Fusionen

Die Kunden der Deutschen Bank bekommen deren Sparbemühungen stärker zu spüren. Jede fünfte ihrer gut 500 Filialen will die Bank schließen, und das „so rasch wie möglich“, wie der Leiter des Privatkundengeschäfts, Philipp Gossow, am Dienstag auf einer Konferenz sagte. Wertpapierberatung will sie künftig auch auf Termin in einfachen Büroräumen anbieten, statt dafür die gesamte Infrastruktur einer Filiale vorhalten zu müssen. Und auch die Telefon- und Videoberatung soll weiter ausgebaut werden, so dass der Bankberater und sein Kunde künftig auch von Homeoffice zu Homeoffice besser kommunizieren können.

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Durch zusätzliche Investitionen in die Technologie sollen sich dabei bald auch Finanzprodukte abschließen lassen. Gossow begründete die Vorhaben unter anderem mit den Erfahrungen aus der Corona-Pandemie: „Die Anforderungen an die Beratung und das Filialgeschäft haben sich durch Corona weiter verändert. Selbst Kunden, die früher nicht viel anfangen konnten mit Online-Banking, erledigen mittlerweile viele einfache Bankgeschäfte am Computer oder iPad von zu Hause aus.“

Doch der chronisch kriselnden Bank dürfte auch zupasskommen, dass sich durch Filialschließungen eine Menge Geld einsparen lässt. Ähnlich wie die Commerzbank, die in ihrem Filialnetz derzeit über noch viel härtere Einschnitte nachdenkt, muss auch die Deutsche Bank noch einiges tun, um ihre selbstgesteckten – und von den Investoren herbeigesehnten – Renditeziele zu erreichen.

Vorbereitung auf eine Fusionswelle

Was am Ende dieser Bemühungen stehen könnte, hat der Finanzvorstand James von Moltke am Dienstag auf einer Analystenkonferenz ungewohnt deutlich gesagt und damit die Diskussion um Fusionen unter den europäischen Großbanken weiter angefeuert. Nachdem sich zuletzt die Spekulationen um die Schweizer Großbanken UBS und Credit Suisse gehäuft hatten und in Spanien Caixabank und Bankia einen neuen Marktführer bilden wollen, sagte von Moltke: „Wir fokussieren uns auf die Umsetzung unserer eigenen Strategie, und wir sind der Überzeugung, dass uns diese Strategie auf Fusionen vorbereitet, wenn die Zeit gekommen ist und sich die richtigen Gelegenheiten ergeben.“ Die Deutsche Bank arbeite hart daran, sich auf eine Fusionswelle vorzubereiten. „Die Konsolidierung wird in Europa an Fahrt aufnehmen.“ Die industrielle Logik hinter Bankenfusionen sei groß.

Zuletzt hatten verschiedene Schweizer Medien davon berichtet, dass der Verwaltungsratsvorsitzende der UBS, Axel Weber, Fusionen mit anderen Instituten auslote. Zunächst war vom Züricher Rivalen Credit Suisse die Rede, die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete dann von einer Wunschliste Webers mit möglichen Zielen, auf der auch die Deutsche Bank und die französische BNP Paribas stünden. Der scheidende Chef der UBS, Sergio Ermotti, befeuerte die Spekulationen am Dienstag weiter und sagte auf einer virtuellen Investorenkonferenz der Bank of America: „Der Zug hat den Bahnhof verlassen, und eine Konsolidierung ist unvermeidlich.“ Der Vorstandsvorsitzende der Credit Suisse, Thomas Gottstein, sagte auf dieser Konferenz, dass Fusionen grundsätzlich „sehr, sehr viel Sinn“ ergäben.

Über eine Konsolidierung wird seit Jahren gesprochen

Über eine nötige Konsolidierung in der Bankenbranche wird seit Jahren gesprochen, zumal die anhaltende Niedrigzinsphase in vielen Instituten die Erträge wegbrechen lässt und die fortschreitende Digitalisierung hohe Investitionen nicht zuletzt in die Cybersicherheit erfordert. In Deutschland hatte die Deutsche Bank erst im vergangenen Jahr eine Fusion mit der Commerzbank ausgelotet, die Pläne aber bald wieder fallengelassen. Auch mit der UBS hatte es erste Gespräche gegeben. Sie zielten auf eine Zusammenführung der Privatvermögensverwaltung.

Umstritten ist, wie die Bankenaufseher und andere Regulatoren zu solchen Fusionen stehen. Die Europäische Zentralbank hat zuletzt immer wieder grenzüberschreitende Fusionen befürwortet. Fraglich ist aber, inwiefern die Politik einen Zusammenschluss gutheißen würde, durch den eine deutsche Großbank ganz oder teilweise aus Paris oder Zürich gelenkt würde. Auch die Chefs der beiden Schweizer Institute waren sich da am Dienstag nicht einig.