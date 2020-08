Wirtschaftswunder Weiden : Von der Zonengrenze zu „Star Wars“

Aktualisiert am

Die Porzellanfabrik Bauscher in Weiden ist ein Opfer der Corona-Krise. Nun werden an dem Standort Stellen abgebaut. Bild: Tobias Schmitt

Sie wähnten sich im falschen Film. Wolfgang Bäumler und Peter Märtin wurden in den späten 1990er Jahren von einem Geschäftspartner nach London gebeten. Nachdem die beiden, die mit ihrem Unternehmen Vantage in Weiden Filmobjektive herstellen, im Besprechungsraum in der britischen Hauptstadt Platz genommen haben, wurde ihnen eröffnet: „Es wird jetzt, nach einer Pause von 20 Jahren, wieder ,Star Wars‘ gedreht.“ Da hätten sie, schildert Bäumler, ganz „cool“ reagiert, bis irgendwann der Geschäftspartner fragte: „Wisst ihr überhaupt, wovon wir gesprochen haben?“ Bäumler antwortete: „Captain Kirk.“ Nein, entgegnete der Engländer entrüstet: „George Lucas.“ Dann erst war den beiden klar: „Star Wars“ wird neu gedreht, nicht „Star Trek“.

Vantage gelang mit der Verfilmung der „Episode I“ von „Star Wars“ der internationale Durchbruch. Die Jugendfreunde Bäumler und Märtin haben das Unternehmen 1993 gegründet. Mittlerweile beschäftigt es 90 Mitarbeiter und unterhält Niederlassungen in Berlin, Prag, Paris, Brüssel und Los Angeles. Vantage’ Objektivserie „Hawk“ kam unter anderem in Taika Waititis Hitler-Satire „Jojo Rabbit“ zum Einsatz, die dieses Jahr mit einem Oscar ausgezeichnet wurde.