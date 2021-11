Management : Weibliche Vorstände verdienen mehr

Immer mehr Frauen werden in die Vorstandsgremien der großen deutschen Börsenunternehmen befördert. Dort sind zuletzt auch ihre Gehälter deutlich schneller gestiegen als die ihrer männlichen Kollegen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY. Die Gesamtvergütung weiblicher Führungskräfte im Vorstand der 160 Unternehmen der Dax-Familie (also Dax-30, M-Dax und S-Dax) stieg demnach im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr im Schnitt um 8,2 Prozent auf 2,3 Millionen Euro. Einfache männliche Vorstände – also ohne die Vorstandsvorsitzenden – mussten sich im Mittel mit einem Plus von 1,6 Prozent auf knapp 1,8 Millionen Euro zufriedengeben.

Tillmann Neuscheler Redakteur in der Wirtschaft.



Das Bild ändert sich freilich, wenn man berücksichtigt, dass die obersten Chefposten – die noch mal deutlich besser bezahlt werden als einfache Vorstandsposten – weiterhin fast ausschließlich mit Männern besetzt sind. Im Schnitt verdienten die Vorstandsvorsitzenden der 160 im Prime Standard notierten Unternehmen fast 2,9 Millionen Euro. Im obersten Börsensegment, dem Dax-30, bekamen die Vorstandsvorsitzenden für das Jahr 2020 ein Gesamtvergütung in Höhe von 5,3 Millionen Euro gewährt.

Im Vergleich zum Vorjahr mussten die Dax-Chefs leichte Einbußen hinnehmen. Zwar blieben die Grundgehälter konstant, doch die kurzfristigen Jahresboni vieler Spitzenmanager fielen aufgrund der Pandemie geringer aus. Schon für das laufende Jahr gehen die Wirtschaftsprüfer aber wieder von einem deutlichen Anstieg der Vorstandsgehälter aus. „Für das laufende Geschäftsjahr rechnen wir mit Rekordumsätzen und -gewinnen bei vielen Unternehmen“, erläutert EY-Vergütungsspezialist Jens Massmann, „das dürfte für steigende Vorstandsgehälter sorgen.“

Als wichtigen Grund für die steigenden Gehälter der Frauen sieht er die Dringlichkeit für Unternehmen, Frauen in ihren Vorstand zu berufen. Da Kandidatinnen knapp seien, erhöhe sich ihr Marktwert und damit auch ihre Vergütung: „Hochqualifizierte weibliche Top-Managerinnen haben derzeit eine gute Verhandlungsposition“, sagt Massmann. Die Politik hat den Druck auf Unternehmen zuletzt stark erhöht. Nachdem der Frauenanteil im Spitzenmanagement viele Jahre nur langsam stieg, hat der Bundestag eine Art Frauenquote für Vorstände beschlossen. Bestimmte Großunternehmen müssen künftig mindestens eine Frau in den Vorstand berufen, sobald das Gremium aus mindestens 4 Mitgliedern besteht.