Während die Politik in Brüssel und Berlin über die Zukunft des Verbrenners und neue Abgasnormen streitet, eskaliert der Konflikt beim weltgrößten Autozulieferer Bosch aus Stuttgart. In einem für den traditionsreichen Konzern höchst ungewöhnlichen Schritt trommelte Frank Sell, Betriebsratsvorsitzender der Mobilitätssparte, am Dienstag 17.000 Mitarbeiter zusammen, die vor Ort teilnahmen oder sich digital aus zehn Werken in Deutschland zuschalteten. Insgesamt geht es um 27.000 Mitarbeiter hierzulande, 70 bis 80 Prozent hängen davon laut Sell in irgendeiner Weise vom Verbrenner ab. Der Arbeitnehmervertreter sucht damit angesichts der ungewissen Zukunft der Werke der Antriebssparte den offenen Konflikt mit dem Management um Konzernchef Stefan Hartung und Arbeitsdirektorin Filiz Albrecht.

Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart.



„Wir eskalieren das ganz bewusst“, sagte Sell nach der Betriebsversammlung gegenüber Journalisten. „Wir haben der Geschäftsführung klipp und klar gesagt, dass für uns der Ofen aus ist. Wir brauchen einfach Ergebnisse.“ Sell kritisierte fehlende Gespräche mit dem Management. „Es geht darum, dass wir überhaupt in die Diskussion auf Augenhöhe mit der Unternehmensleitung kommen.“