Getreide-Nachschub in Gefahr : „Die Lage ist durchaus bedenklich“

Es ist nicht so, dass der Krieg in der Ukraine Ackerbau in dem Land unmöglich gemacht hat. Doch fehlt es durch den Einmarsch der russischen Armee an fast allem. Auf einer Liste an die EU-Agrarminister stand kürzlich die Bitte ukrainischer Landwirte nach „Treibstoff, Saatgut, Düngemitteln, Pestiziden, Tierarzneimittel und landwirtschaftlichen Maschinen“.

Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge





Wie wichtig die Ukraine global für Lebensmittel ist, zeigt sich in Zahlen der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO): Auf Russland und die Ukraine zusammen entfielen in den vergangenen drei Jahren rund 30 Prozent der globalen Weizenexporte und etwa 20 Prozent der Maisausfuhren. Der Krieg war im März maßgeblicher Grund, dass die Weltmarktpreise für Weizen um 19,7 Prozent gegenüber Vormonat gestiegen sind. Die Maispreise legten ähnlich zu, um 19,1 Prozent, Gerste und Hirse erreichten ebenfalls Rekordwerte.

Export gefährdet

„Die Lage ist durchaus bedenklich, da wir teilweise einen kompletten Abbruch von Lieferketten beobachten. Es wird also nicht nur weniger oder teurer“, sagt Nikolaus Lang, der als Senior-Partner von BCG für Unternehmen gerade vor allem die globalen Verwerfungen in den Lieferketten untersucht. Denn selbst die Saat, die in den kommenden Wochen auf den Acker kommt und später geerntet wird, kann – Stand jetzt – gar nicht vernünftig exportiert werden, sind viele Häfen in der Ukraine doch zerstört und Seewege von Russland blockiert. Auf Züge auszuweichen bringt zwar Entlastung, doch mache das etwa nur ein Zwanzigstel von den sonstigen Schiffstransporten aus.

„Die ersten Preisaufschläge durch den Krieg waren vor allem durch Angst bedingt“, sagt Lang. „Die Preisexplosion etwa für Nickel spiegelte reine Erwartungswerte wider. Gerade in der Agrarproduktion könnte das jedoch länger anhalten.“

Schon vorher angespannte Ernährungssituation

Das wiederum alarmiert auch große deutsche Unternehmen. „In der Tat sehen wir die aktuelle Entwicklung mit großer Sorge, weil wir bereits vor der Invasion in die Ukraine eine hochangespannte weltweite Ernährungssituation hatten. Das hat sich allerdings nun dramatisch verschärft“, sagt Frank Terhorst, der als Bereichsvorstand in der Agrarsparte von Bayer für Strategie und Nachhaltigkeit verantwortlich ist.

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern hat gerade Mais-Saatgut mit einem Verkaufswert von 3,5 Millionen Euro an die Ukraine gespendet – der Dax-Konzern wirbt aber für größer angelegte Partnerschaften zwischen Regierungen, anderen Unternehmen und Organisationen wie den Vereinten Nationen. „So könnten etwa Weizeninventare, die viele Länder angelegt haben, zumindest teilweise freigegeben werden“, sagt Terhorst.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Zudem sei es wichtig, die Produktion in anderen wichtigen Weizenanbaugebieten und dabei vor allem in Westeuropa und Nordamerika hochzufahren. Bayer appelliere daher an die EU-Kommission, Landwirten in der EU die Flexibilität zu geben, um Getreide oder Weizen anzubauen. „Gerade in Deutschland haben wir eine Verantwortung, die über die Ernährung von 80 Millionen Einwohnern hinaus geht“, sagt Terhorst. „Und das mit dem Privileg, mit die besten Böden dafür zu haben – dafür müssen allerdings die Flächen freigeben werden.“

In Deutschland hat es zumindest dafür zuletzt einen Rückschlag gegeben, wurde im Bundesrat doch dem Vorschlag von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) zugestimmt, die Naturschutzregeln in der Landwirtschaft nur geringfügig zu lockern. Demnach dürfen Landwirte kein Getreide anbauen auf Flächen, die aus Naturschutzgründen nicht bewirtschaftet werden. Einzig als Tierfutter darf der sogenannte Aufwuchs verwendet werden.

Reserven eingeplant

Auch wenn Bayer ein ureigenes Geschäftsinteresse daran hat, möglichst viele landwirtschaftliche Flächen und damit Abnehmer von Saatgut und Pflanzenschutzmitteln zu haben, sind die Vorstöße des Dax-Konzerns bemerkenswert. Ein Unternehmen wie Bayer könnte sich angesichts hoher Preise durch die angespannte Lage auf den Agrarmärkten doch zurücklehnen, wäre die Vermutung. Doch greift das zu kurz. „Wir erleben in unserer eigenen Saatgutproduktion die gleichen Herausforderungen, wie Landwirte sie haben, denn Saatgut wird nicht in Fabriken, sondern direkt auf dem Acker produziert“, sagt Terhorst. „Wir planen natürlich Reserven ein, um einen zusätzlichen Bedarf abzudecken, aber auch wir können die Produktion nicht kurzfristig enorm hochfahren.“

Die derzeitige Krise zeige zudem, wie die Verantwortung auch von Industrieunternehmen durch Forschung langfristig noch breiter sein dürfte. „Wir sehen keinen Widerspruch zwischen Nachhaltigkeit und Ernährungssicherheit, im Gegenteil“, sagt Terhorst. „Das ist aber nur mit landwirtschaftlichen Innovationen möglich. Zum Beispiel mit Pflanzen, die den Anforderungen des Klimawandels besser begegnen können.“ Dafür braucht es allerdings auch noch regulatorische Debatten in der Europäischen Union, geht es dabei doch etwa um genetisch verändertes Maissaatgut.

Mehr zum Thema 1/

Solche Innovationen sind freilich Langfristvisionen, kurzfristig geht es darum, die ausfallende Agrarproduktion zu stützen. „Die zweite Welle auf den Agrarmärkten werden massive Kostensteigerungen sein, weil es den Importländern an Getreide mangeln wird“, prognostiziert der Lieferkettenfachmann Lang von BCG. „Und dann befürchte ich eine dritte Welle, weil rund 30 Prozent der weltweiten Düngemittelexporte aus Russland, Weißrussland und der Ukraine kommen.“

Wenn es zukünftig für die nächsten Anbauperioden daran fehle, sagt Lang, gebe es eben zwei Varianten: man zahlt mehr und verwendet weiter die gleiche Menge – oder man setzt weniger Düngemittel ein und nimmt geringere Erträge in Kauf. Bayer forscht an Alternativen zur synthetischen Herstellung von Düngemitteln. „Das sind sehr interessante Themen, die aufgrund der Aktualität noch mehr Dynamik bekommen haben“, sagt Terhorst. Das zeigt sich schon dadurch, dass zur Herstellung von Düngemittel viel Gas gebraucht wird.