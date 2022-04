Gegenmaßnahmen der Russen : Reeder fürchten um ihre Seeleute

Aktualisiert am

Der Ukrainekrieg birgt für die ohnehin aufs Höchste angespannte Schifffahrt weitere Unwägbarkeiten. Die Reeder unterstützten die zusätzlichen Sanktionen, die von der EU gegen Russland beschlossen wurden, betont Gaby Bornheim, die Präsidentin des Verbands Deutscher Reeder (VDR): „Die anhaltenden Angriffe der russischen Armee und die jetzt bekannt gewordenen Gräueltaten haben eine solche Antwort nötig gemacht.“

Doch Bornheim weist auch deutlich auf neue Risiken hin, die über materielle Einbußen hinausgehen: „Unsere Hauptsorge gilt unseren Seeleuten“, erklärt sie – denn es seien Gegenmaßnahmen der russischen Seite zu befürchten. „Es besteht die Gefahr, dass unsere Schiffe in russischen Häfen festgelegt werden. Wir appellieren an alle Seiten, Seeleute und zivile Handelsschiffe nicht zum Faustpfand in diesem Konflikt werden zu lassen.“

Anlass für diesen Appell der VDR-Präsidentin sind Zwischenfälle, die es schon vor der Ausweitung der Sanktionen gab, vor allem, wenn ukrainisches Personal an Bord war. „Wir haben glaubhafte Berichte, dass Seeleute von Bord genommen und verhört wurden. Teilweise wurden sie sogar festgehalten“, sagte ein Sprecher des Reederverbands gegenüber der F.A.Z.: „Deshalb haben wir unsere Mitglieder eindringlich davor gewarnt, russische Häfen anzulaufen, wenn sie mit Ukrainern unterwegs sind.“ Schon seit Ausbruch des Krieges seien aber deutlich weniger Schiffe in Richtung Russland unterwegs: „Kaum eine Containerreederei fährt Russland an.“ Teilweise seien aber Charterreedereien gezwungen, ihre Verträge zu erfüllen und deswegen russische Häfen anzufahren.

Russische Schiffe dürfen nicht mehr einlaufen

Gemäß den neuen EU-Sanktionen gegen Russland dürfen europäische Seehäfen von Schiffen unter russischer Flagge nicht mehr angelaufen werden. „Das trifft russische Reedereien, Schiffsbetreiber und Anteilseigner. Wir unterstützen das Anlaufverbot“, bekräftigt Daniel Hosseus, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands der deutschen Seehafenbetriebe – und weist doch im nächsten Satz darauf hin, dass der Seeverkehr zwischen Russland und Deutschland hauptsächlich von nichtrussischen Schiffen abgewickelt wird.

Nur 365 Ankünfte von Schiffen unter russischer Flagge verzeichneten die deutschen Seehäfen im vergangenen Jahr – bei insgesamt knapp 107.000 Schiffsankünften sind das etwa 0,3 Prozent. Dabei macht der Seegüterumschlag mit Waren von und nach Russland durchaus einen erheblichen Teil des Geschäfts in den deutschen Häfen aus: 9 Prozent des Gesamtumschlags. Zwei Drittel davon wiederum entfallen auf Importe von Kohle, Öl und Mineralöl-Erzeugnissen aus Russland.