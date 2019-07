Wegen 737 Max : Boeing macht so viel Verlust wie noch nie

Amerikanische Justiz : Untersuchung von Tech-Konzernen angekündigt

Die amerikanische Regierung kündigte Untersuchungen in die Wettbewerbspraktiken einiger großer Technologie-Unternehmen an. Sollten Gesetzesverstöße festgestellt werden, werde man "entsprechend handeln", hieß es am Dienstag in einer Erklärung des Justizministeriums in Washington.