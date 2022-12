Weco-Chef Schreiber : Der Raketenmann

Was macht ein Unternehmer, der sich 364 Tage im Jahr mit Feuerwerk beschäftigt, eigentlich am 365. Tag? Er lässt es richtig knallen. Silvester feiere er grundsätzlich mit Freunden und mit Feu­erwerk, sagt Thomas Schreiber, Ge­schäftsführer und Miteigentümer des deut­schen Marktführers Weco . Traditionellerweise arbeite man am 31. Dezember im Büro, gehe nachmittags nach Hause und treffe sich abends wieder. Schreibers Freundeskreis rekrutiert sich unter anderem aus Kollegen, mit denen er zum Teil schon Jahrzehnte zusammenarbeitet. Absolute Raketenfachleute also.

Thiemo Heeg Redakteur in der Wirtschaft.



Nach dem gemeinsamen Essen startet, „genau um zwölf“, die große Schau. Mit Schweizer Vulkanen geht es los, dann kommen Einzelbatterien zum Einsatz und schließlich Verbundfeuerwerke. „Ei­ne Viertelstunde bis 20 Minuten schießen wir schon; aber fast am Stück und schon intensiv“, berichtet der 58-Jährige. Er mag es „knackig, ohne große Unterbrechung, also ein Feuerwerksstakkato, das fetzt“. Die Nachbarn freuten sich. Und warteten: „Die schießen nach uns, weil es sonst untergeht.“