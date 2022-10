Wechsel bei Samsung : Der letzte Lee

Es war eine nur drei Sätze kurze Pressemitteilung. Doch für Südkorea, das manche spöttisch die Samsung-Republik nennen, war es ein historischer Moment. Am Donnerstag genehmigte der Verwaltungsrat von Samsung Electronics die Ernennung von Lee Jae-yong zum geschäftsführenden Vorsitzenden. Das wichtigste Unternehmen des Landes, der Kern des Samsung-Konglomerats, wird nun auch formal in der dritten Generation von einem Mitglied der Familie Lee geführt. Lee ist Enkel von Lee Byung-chull, der 1938 mit einem Einzelhandelsgeschäft das Fundament der Gruppe gelegt hatte. Heute streckt Samsung , übersetzt „drei Sterne“, seine Tentakel mit dutzenden Unternehmen von Haushaltsgeräten und Elektronik über Versicherungen, Schiffbau, Baugewerbe und Hotels bis hin zur Biotechnologie aus.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. Folgen Ich folge





Es könnte der letzte familieninterne Wechsel an der Spitze des Konglomerats gewesen sein. Im Frühjahr 2020 hatte Lee in einem seiner seltenen öffentlichen Auftritte angekündigt, dass er seinen Kindern die Führung des Konglomerats nicht übertragen wolle. Es war die Zeit, in der Lee das Wohlwollen der Öffentlichkeit suchte, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen. Zweifel gab es damals daran, ob Lee es mit der Ankündigung und der tiefen Verbeugung ernst meinte. Schließlich halten er und die Familie die entscheidenden Anteile an den entscheidenden Gruppenunternehmen, um das Konglomerat zu steuern. Lee selbst besitzt nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg 1,63 Prozent an Samsung Electronics und 18,13 Prozent an Samsung C&T, einer Art Dachgesellschaft des Konglomerats. Doch falls der Gründerenkel seine damaligen Worte in die Tat umsetzt, wird er der letzte Lee an der Spitze von Samsung sein.