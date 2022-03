South by Southwest : Digitale Elite plant die dritte Internetgeneration

South by Southwest gilt als Tummelplatz der digitalen Elite. Aber die Konferenz im texanischen Austin wirft in jüngster Zeit auch zunehmend kritische Blicke auf die Technologiebranche und dabei insbesondere auf Internetgiganten wie das unlängst in Meta umbenannte soziale Netzwerk Facebook . In diesem Jahr steht zum Beispiel ein Auftritt von Frances Haugen auf dem Programm, die mit der Enthüllung interner Dokumente rund um etwaige Schattenseiten von Facebooks Plattformen für Aufsehen sorgte. Zum zweiten Mal hintereinander ist EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager vor Ort, die schon diverse Kartellverfahren gegen amerikanische Internetkonzerne eingeleitet hat, eines davon erst vor wenigen Tagen gegen Google und Facebook wegen möglicher unzulässiger Absprachen.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York. Folgen Ich folge



In Austin werden aber nicht nur die Macht und die Geschäftspraktiken von „Big Tech“ hinterfragt. Es geht auch um eine grundsätzliche Wachablösung im Internet, weg von den Geschäftsmodellen der heute dominierenden Konzerne und hin zu einer neuen Netzgeneration. Sie ist als Web3 bekannt, und damit verbunden sind eine ganze Reihe anderer Schlagworte wie Blockchain, NFTs, Krypto oder das Metaversum.