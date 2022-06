Forscher im Interview : „Wasserstoff im Auto wird es bei uns nicht geben“

Alle reden über Wasserstoff, es ist eines der Leitthemen der diesjährigen Hannover-Messe. Ihr Institut trägt Wasserstoff im Namen und ist mehr als 30 Jahre alt. Sie beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit Wasserstoff und beraten das Bundeskabinett. Ist das nur ein Hype, Herr Staiß?

Hier ganz in der Nähe in Stuttgart steht seit 1987 das Hysolar-Gebäude. Das wurde im Rahmen eines deutsch-saudischen Wasserstoffprojekts errichtet und war ein erstes Leuchtturmprojekt in Deutschland. In den Achtzigerjahren nach der zweiten Ölpreiskrise und dem Reaktorunglück in Tschernobyl hat man also schon intensiv über die Energiezukunft nachgedacht: Wasserstoff sollte Solarenergie speicherbar und transportabel machen. Damals wurde auch unser Institut gegründet. In den Neunzigerjahren gab es – wenn Sie so wollen – einen weiteren Hype, Ende der 2000er noch einen. Und jetzt gibt es wieder ein großes Interesse. Das trifft es besser als Hype.