IAA in München : Russisch Roulette auf vier Rädern

An diesem Dienstag eröffnet die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA). In diesem Jahr wird vieles anders sein für die Veranstalter, die Unsicherheitsfaktoren sind so groß wie nie zuvor. Denn die IAA wird zum einen die erste große Messe in Deutschland sein, die seit dem Lockdown im Frühjahr 2020 als Präsenzveranstaltung ausgerichtet wird. Erstmals dreht sich zudem eine IAA nicht mehr nur um neue Autos, sondern auch um die Mobilität der Zukunft, weshalb der Name der Veranstaltung zu „IAA Mobility“ mutierte. Mit einem neuen Messekonzept soll die IAA auch mit vielerlei Ständen und Initiativen auf den Plätzen der Münchener Innenstadt auf jene Interessenten zugehen, die nicht auf das Messegelände kommen und sich auch keine Eintrittskarte kaufen wollen. Zu den Ungewissheiten kommen daher noch mehr als je zuvor das Wetter und mögliche Auseinandersetzungen mit Demonstranten und Umweltaktivisten, die sich einer Blockade der Messepläne verschrieben haben.

„Die IAA wird in diesem Jahr ganz anders werden, weil sie auch in der Innenstadt ist“, sagte kürzlich Adrian van Hooydonk, der Chefdesigner von BMW. Sein Team hat, wie er erzählte, viele Menschen befragt, welche Mobilitätsbedürfnisse es „in einer mittelgroßen Stadt wie München“ gebe. Jetzt wolle man darauf antworten und in den Dialog mit den IAA-Besuchern treten. Der Münchner Autohersteller will seinen Heimvorteil nutzen und empfängt die Autointeressierten abseits der Messehallen auch im Mini-Pavillon am Lenbachplatz und auf dem Max-Joseph-Platz am Theater. Audi, Porsche und Siemens wiederum nutzen den Wittelsbacher Platz. Der veranstaltende Verband VDA will die Innenstadt als „Open Space“ zu einer Freiluftausstellung machen. Die Kehrseite dieses Plans: Die schönen Plätze können auch einladend auf all jene wirken, die nicht an einem Dialog mit der Autoindustrie in­teressiert sind – sondern an Krawall.

Die Münchner Polizei bereitet sich auf ihren größten Einsatz der vergangenen 20 Jahre vor. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ist gewarnt: „Die Sicherheitsbehörden stellen eine europaweite erhebliche Mobilisierung aus dem linksex­tremen und linksautonomen Spektrum fest“, sagte der CSU-Politiker vergangenen Freitag. Bis zu 4500 Polizisten sollen nun während der IAA täglich im Einsatz sein. Unterstützt werden sie von der Bundespolizei und Einsatzkräften aus anderen Bundesländern – insbesondere aus Frankfurt, wo die IAA bis 2019 stattgefunden hatte, als Demonstranten den BMW-Stand stürmten und auf Autos herumtrampelten.

Dieses Mal könnte es ungleich schlimmer kommen. Denn die „Open Spaces“ sind anders als ein Messegelände nicht einfach mit einem Zaun und Einlasskontrollen abzusichern. „Das wird ein Abenteuer“, sagte ein Automanager, der sich gar nicht ausmalen will, wenn radikale Gruppen wie „Smash IAA“ die Ausstellungsflächen heimsuchen. Bayerns Polizei rechnet auch mit gewalttätigen Ausschreitungen: Straßenblockaden, Kletter- und Abseil-Aktionen, Sabotage und sogar Brandstiftung seien denkbar, sagte Einsatzleiter Michael Dibowski und verwies auf einen Aufruf im Internet, der dazu auffordere, „die IAA so zu stören, dass sie nie wieder stattfindet“. Polizeipräsident Thomas Hampel erinnerte an ein Bekennerschreiben nach einem Brandanschlag auf das Münchner Stromnetz im Mai dieses Jahres, in dem dazu aufgerufen worden sei, die IAA anzugreifen. Dass zwei Wochen nach der IAA ein neuer Bundestag gewählt wird, könnte die Situation zusätzlich verschärfen.