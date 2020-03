Corona und die Wirtschaft : Das Virus infiziert die Unternehmen

Es ist richtig und wichtig, in diesen Tagen extremer Verunsicherung darauf hinzuweisen, dass sich die wirtschaftlichen Turbulenzen in Folge der rasenden Ausbreitung des Coronavirus in ihrer Struktur deutlich unterscheiden von der Wirtschafts- und Finanzkrise vor mehr als einem Jahrzehnt. Und doch fühlt sich mancher Manager gerade in jene traumatische Zeit nach dem Zusammenbruch der Lehman-Bank und dem Beinahe-Kollaps des Weltfinanzsystems zurückversetzt, in dessen Folge der Welthandel binnen kürzester Zeit quasi zum Erliegen kam: Derzeit hagelt es vielerorts wieder Stornierungen und Absagen, fest einkalkulierte Einnahmen brechen weg. In Windeseile hat es manch kleinem Betrieb schon die wirtschaftliche Grundlage unter den Füßen weggezogen, und wer keine Reserven hat, steht schnell vor der Existenzfrage: Wie lange kann das noch so weitergehen?

Zu den besonders betroffenen Branchen gehören Tourismus und Luftfahrt. Als eine der ersten Maßnahmen nach dem Ausbruch des Virus haben viele Unternehmen die Einschränkung von Dienstreisen verhängt – zunächst nach China, später generell. Und um die Ansteckungs- beziehungsweise Ausbreitungsgefahren zu minimieren, lassen Arbeitgeber ihr Personal zunehmend von zuhause arbeiten. Deutschland mutiert zur Home-Office-Republik.

Willkommen in der Home-Office-Republik

Auch Touristen sind zunehmend verunsichert und legen ihre Pläne auf Eis. Bilder von verzweifelten Hoteliers machen die Runde. Ihr wirtschaftlicher Schaden wird von Tag zu Tag größer und anders als in der Industrie können solche Dienstleister nicht darauf hoffen, dass ausgebliebene Investitionen nachgeholt werden, wenn das Virus erst einmal besiegt sein sollte. Ein nicht belegtes Hotelbett kann ebenso wenig kompensiert werden wie eine ausgefallene Messe.

Aber auch für die Luftfahrtgesellschaften kommt es in diesen Tagen knüppeldick. Nicht nur bei Europas Marktführer Lufthansa erodieren Neubuchungen und Stornierungen derzeit in atemberaubendem Tempo. Die betriebswirtschaftliche Logik gebietet es den Anbietern, ihre Flugpläne zusammenzustreichen und nicht benötigte Flugzeuge am Boden zu lassen. Es ist in dieser außergewöhnlichen Situation deshalb angebracht, dass EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen der Branchenforderung nachkommen und die Slot-Regeln aussetzen will. Denn es wäre ebenso defizitär wie absurd, müssten leere Flugzeuge in die Luft gehen, nur damit die Anbieter ihre Start- und Landerechte nicht verlören.

Mehr zum Thema 1/

Denn auch für große Konzerne spitzt sich die Lage zu. Fallen die Einnahmen in derart dramatischem Maße aus bei weiterhin hohen Abflüssen, wirkt sich das vor allem negativ auf den Cash-Flow aus. Das bedeutet, dass die Liquidität von Unternehmen umso mehr belastet wird, je länger die Situation andauert.

26 Milliarden Euro für Kurzarbeit in der Kasse

Deshalb ist es sinnvoll, wenn die Überlegungen für Hilfsmaßnahmen zu Gunsten der Wirtschaft an dieser Stelle ansetzen. Die Erfahrungen aus dem Jahr 2009 haben die Politik schon veranlasst, abermals eine Ausweitung und Vereinfachung der Kurzarbeit zu beschließen. Im Kern geht es darum, dass in Not geratene Unternehmen die Kosten für vorübergehend nicht benötigtes Personal an die Arbeitslosenversicherung abgeben. Der expansive Einsatz dieses Instrumentes führte damals zu einem Anstieg der Kurzarbeiterzahl auf mehr als eine Million. Die Arbeitsagentur gab bis zum Jahr 2012 rund 8,5 Milliarden Euro für Kurzarbeitergeld und die Erstattung von Sozialbeiträgen aus.

Die Rechnung für dieses Arbeitskräftehorten ging dennoch auf, weil der Wirtschaftseinbruch dank gigantischer Konjunkturprogramme kurz ausfiel und deutsche Unternehmen sogar mit einem relativen Wettbewerbsvorteil in den anschließenden Aufschwung durchstarteten. Mit Rücklagen von derzeit fast 26 Milliarden Euro ist die Nürnberger Behörde für den Einsatz jedenfalls gewappnet.

Infiziert, aber noch nicht auf der Intensivstation

Derzeit werden zahlreiche weitere Hilfen diskutiert, um betroffene Unternehmen liquide zu halten und ihnen eine Brücke zu bauen in wirtschaftlich verlässlichere Zeiten. Hierfür scheinen Maßnahmen angeraten, welche Unternehmen schnelle Erleichterungen versprechen. Darunter kann die Stundung von Steuervorauszahlungen ebenso fallen wie für Vorauszahlungen von Sozialversicherungsbeiträgen. Eher langfristig wirkende Maßnahmen sollten dagegen nicht übers Knie gebrochen werden.

Zwar kann niemand derzeit verlässlich sagen, wann das Virus beherrschbar sein wird. Aber um im Bild zu bleiben: Die deutsche Wirtschaft hat sich infiziert, sie liegt aber – noch – nicht auf der Intensivstation. Es gibt noch genügend Unternehmen, die davon ausgehen, dass die Corona-Folgen für ihr Geschäft beherrschbar ausfallen werden. Und aus Chinas Wirtschaft kommen erste Anzeichen der Normalisierung. Von übereilten Eingriffen sei deshalb abgeraten.