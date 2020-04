Karitativ in der Krise : Milliarden gegen Corona vom Twitter-Chef

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Der 43 Jahre alte Chef von Twitter und Square ist nicht der einzige Multimilliardär, der größere Summen für den Kampf gegen das Coronavirus und die dadurch verursachte Erkrankung Covid-19 bereitstellt. Die vom Microsoft-Mitgründer Bill Gates und seiner Frau Melinda geführte wohltätige Stiftung hat 100 Millionen Dollar versprochen, das Geld soll unter anderem in die Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung von Covid-19 fließen. Gates hat auch gerade gesagt, seine Stiftung wolle mehrere Milliarden Dollar für die Produktion potentieller Impfstoffe gegen das Virus geben. Amazon-Vorstandschef Jeff Bezos, der reichste Mensch der Welt, will 100 Millionen Dollar an gemeinnützige Tafeln geben, um Amerikaner in Not mit Lebensmitteln zu versorgen. Dorseys Spende sticht hervor, weil sie mehr als ein Viertel seines Vermögens umfasst. Wobei er darauf hinwies, dass dies nicht seine erste wohltätige Aktion sei. Er habe in der Vergangenheit schon 40 Millionen Dollar gespendet, meist aber anonym.

Dorsey ist die zentrale Figur in der Geschichte von Twitter. Er war einer der Mitgründer, 2006 verschickte er den ersten „Tweet“ und gab damit den offiziellen Startschuss für die Plattform. Er hat Twitter in den ersten Jahren geführt, wurde zwischenzeitlich aus dem Unternehmen gedrängt, seit 2015 steht er wieder an der Spitze. Sein Zweitunternehmen Square entstand 2009. Dorsey musste sich kürzlich mit einer Kampagne des gefürchteten Hedgefonds Elliott Management auseinandersetzen, der auf einen Führungswechsel bei Twitter drängte. Der Investor ließ sich dann aber auf eine Vereinbarung ein, die ihm zwar Einfluss sichert, aber Dorsey auf seinem Posten belässt.