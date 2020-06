Interview mit TUI-Chef Joussen : „Corona wirkt wie ein Brandbeschleuniger“

Aktualisiert am

Nicht viel los: Der menschenleere Terminal 2 am Frankfurter Flughafen in der Hochphase der Corona-Pandemie. Bild: dpa

Herr Joussen,TUI hat erste Urlauber nach Mallorca gebracht. Von Normalität kann aber keine Rede sein. Wie lange dauert es, bis sich der Tourismus von Corona erholt?

Urlaub findet seit Juni wieder statt, das ist ein Schritt raus aus der Krise. Wir haben mit dem Stillstand von Mitte März an eine Zeit erlebt, in der wir null Umsatz hatten. Das war brutal. Außerdem sind Kundengelder für Erstattungen gebuchter Reisen abgeflossen. Jetzt kommt wieder Geld in die Kasse – durch neue Buchungen und weil Kunden angezahlte Sommerreisen machen können und nun komplett bezahlen. Das sollte es uns ermöglichen, im Sommer zumindest einen Teil der Betriebskosten wieder hereinzuholen. Während wir uns dieses Jahr auf die Liquidität fokussieren, werden wir nächstes Jahr wieder vermehrt an der Profitabilität arbeiten. Ich bin mir sicher, dass 2022 das Geschäft dann voll zurückkommt. Die Menschen wollen verreisen.

Wie ist im Moment die Buchungslage?

Der Jahresauftakt war sehr stark. Wir hatten den buchungsstärksten Januar in der Konzerngeschichte. Natürlich hatten wir auch davon profitiert, dass Thomas Cook im Herbst 2019 ausgeschieden war und kein großer internationaler Konkurrent mehr neben uns stand. Vor dem Lockdown hatten wir das Sommerprogramm schon zu 35 Prozent verkauft. Dann ging von einem Tag auf den anderen nichts mehr, als wenn man beim Fahrradfahren einen Stock in die Speichen steckt. Aktuell ist unser Angebot zu rund 25 Prozent gebucht.

Liegt der Rückgang daran, dass viele Kunden storniert haben?

Wir konnten wegen der weltweiten Reisewarnungen im April und Mai bis in den Juni hinein keine Reisen anbieten. Darüber hinaus haben Kunden ihre Buchungen für spätere Termine storniert oder mit den Entscheidungen gewartet. Das ist nun nicht mehr so, im Gegenteil: Wann immer ein Land angeflogen werden darf und Hotels öffnen, kommen die Buchungen rein. Seit sie wissen, dass Reisen nach Griechenland, Spanien und zu anderen Urlaubszielen möglich sind, steigt die Nachfrage deutlich.

Haben die Menschen wirklich Lust auf Reisen?

Der Wunsch, zu reisen und in den Urlaub zu fahren, ist bei den Menschen ungebrochen. Die entscheidende Frage ist, ob sich Sicherheit mit schönem Urlaub verbinden lässt. Ich bin überzeugt, dass das geht. Viele Kunden sehen es genauso. Reisen sind derzeit anders als gewohnt, auch weil die Urlaubsziele leerer sind. Das hat Vorteile. Nehmen Sie Mallorca, da sind im Moment so wenige Besucher wie vor dreißig Jahren. Zugespitzt gesagt: Im Fokus steht die wunderschöne Natur und eben nicht die vielzitierte Party am Ballermann.

In der Krise hat TUI ein Sparprogramm beschlossen, dem 8000 Stellen zum Opfer fallen sollen. Wie weit sind die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern?

Die Schulden unseres Unternehmens werden durch die Krise erheblich steigen. Daher müssen wir unsere Kosten dauerhaft senken. Durch die ohnehin geplante Digitalisierung geht dies auch ohne Qualitätsverlust. Die Prozesse werden global einheitlich schlanker und besser. Die Hälfte des Abbaus erfolgt in den Zielgebieten. Dabei wird die Betreuung unserer Kunden wesentlich digitaler. So können zum Beispiel Ausflüge und Transfers sehr bequem über unsere App gebucht werden. Einige Fernziele werden wir in den nächsten zwei Jahren wohl auch nicht mehr anfliegen.

Wo gibt es noch Einschnitte?

In Frankreich zum Beispiel konzentrieren wir uns auf die profitablen Clubmarken und planen, uns von eigenen Reisebüros zu trennen. Die dortigen Geschäfte sind seit Jahren defizitär und werden jetzt in einem geordneten Prozess saniert. Generell gilt: Die Corona-Krise wirkt wie ein Brandbeschleuniger und legt Schwachstellen gnadenlos offen. Das bedeutet: Unternehmen werden sich schneller verändern als in normalen Zeiten.