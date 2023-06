Aktualisiert am

Was Sie jetzt über Laborfleisch wissen müssen

In Europa sind noch keine solchen Produkte erhältlich – doch in Amerika wurde nun erstmals Laborfleisch für den Verkauf zugelassen. Wir beantworten die drängendsten Fragen.

Mahlzeit: Das „kultivierte Hähnchenfleisch“ von Eat Just sieht ganz normal aus. Bild: AP

Die Unternehmen nannten es einen „wahren Traum“, der „grundlegend verändern wird, wie Fleisch auf unseren Tisch kommt“: Die US-Behörden haben erstmals den Verkauf von zellbasiertem Labor-Hühnerfleisch in Amerika zugelassen. Zwei Start-ups erhielten die Erlaubnis dafür, wie das US-Landwirtschaftsministerium am Mittwoch bestätigte. Schon bald soll es erste Produkte in Restaurants geben. Kultiviertes Fleisch, auch oft als „Clean Meat“ oder „In-vitro-Fleisch“ bezeichnet, soll „sauberer“ und besser sein als herkömmliches Fleisch. Was ist dran? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie wird Laborfleisch hergestellt?

Anne Kokenbrink Redakteurin in der Wirtschaft Folgen Ich folge

In-vitro-Fleisch wird unter Laborbedingungen hergestellt – bisher aber nur im kleinen Maßstab. Als Grundlage sind tierische Zellen nötig. Dazu wird einem lebenden oder geschlachteten Tier Muskelgewebe entnommen. Das bekannteste Verfahren ist die invasive Gewinnung von Zellen über Muskelbiopsien vom lebenden Tier, was Schmerzen und Stress verursachen kann. Aus dem Gewebe werden Stammzellen gewonnen und mit einem Nährmedium im Bioreaktor vermehrt. Die Zellen durchlaufen verschiedene Stadien und entwickeln Muskeln. Über ein Trägergerüst wachsen sie zu einer größeren Masse zusammen. So entstehen dünne Fleischschichten. Zusätzlich werden in ähnlicher Weise Fettzellen gezüchtet, um zusammen mit dem Muskelgewebe den Geschmack von Fleisch nahe zu kommen.

Woraus bestehen die Produkte?

Die Nährlösung bestehen etwa aus Zucker, Fette, Proteine und Aminosäuren und fetales Kälberserum. Dies ist beliebt, weil es aus funktionellen Proteinen, Spurenelementen, Hormonen und Wachstumsfaktoren besteht. Es stammt jedoch aus dem Herz von ungeborenen Kälbern, die bei der ­Entnahme sterben. Alternativ werden auch pflanzliche Nährmedien getestet. Laut einem Bericht im Magazin „Animal Frontiers“ ist nicht vollständig geklärt, wie nahe der Gehalt an Makro- und Mikronährstoffen von Laborfleisch dem von echtem Fleisch kommt und wie gut sich essenzielle Nährstoffe reproduzieren lassen. Hinzugefügt werden verschiedene, auch pflanzliche Inhaltsstoffe, um Geschmack und Farbe des Fleisches nahe zu kommen.

Wo gibt es die Produkte zu kaufen?

In Europa sind noch keine Produkte erhältlich. Singapur war Medienberichten zufolge das erste Land, in dem die Herstellung von Fleisch aus Zellkulturen im Jahr 2020 zugelassen wurde. Nun folgen die USA. Andere Länder, darunter China, Israel oder die Niederlande, haben das Thema auf der Agenda. Italien hingegen hat Laborfleisch kürzlich verboten. Man wolle damit die herkömmliche Landwirtschaft und die heimische Esskultur schützen. In Deutschland sei ein solcher Schritt nicht geplant. Das Bundeslandwirtschaftsministerium verfolgt nach eigenen Angaben „die Entwicklungen des gesamten Spektrums der Proteinalternativen aufmerksam“.

Wie schmeckt das „Fleisch“?

Erfahrungsberichte gibt es bisher kaum, da das Fleisch noch nicht in der breiten Menge verfügbar ist. Hersteller werben damit, dass es dem herkömmlichen Fleisch geschmacklich nahe komme und keine Sehnen oder fleischigen Fasern enthalte. Eine Spiegel-Reporterin testete im vergangenen Jahr das kultivierte Hähnchen in Singapur. Die Erfahrung: „Weich, ich kaue auf wenig Substanz, etwas faserig, erinnert mich an Tofu. Aber: Schmeckt definitiv nach Huhn, riecht auch danach. Die Tischnachbarin sagt: Wenn sie die Wahl hätte, würde sie ein Sojaschnitzel einem Stammzellenfleischschnitzel vorziehen.“