Rheinmetall baut Wärmepumpen? Nein, zum Heizungshersteller wird der Rüstungskonzern bei weitem nicht. Er will einsteigen in ein boomendes Geschäft, doch die Konkurrenz ist groß.

Normalerweise benennt der Vorstandsvorsitzende des Rüstungskonzerns Rheinmetall immer sehr schnell und offen, wenn er eine Geschäftsmöglichkeit erkannt hat. Ob es um ein neues Panzer-Modell geht, eine mögliche Pulverfabrik in Sachsen oder gar ein Werk in der Ukraine: Armin Papperger macht gerne auch einfach mal Vorschläge, wo der Düsseldorfer Dax-Konzern überall mitmischen könnte, wenn man ihn den lässt.

Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge



Uwe Marx Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Umso überraschender ist die Zurückhaltung von Rheinmetall bei einem Geschäft, das gerade für Aufsehen sorgt: So verschickte das Unternehmen am 28. Dezember eine Pressemitteilung, in der es von einem Großauftrag im Volumen von mehr als 770 Millionen Euro im „global hart umkämpften Geschäft der stationären Kältemittelverdichter“ berichtet hat. In seiner zivilen Sparte ist der Konzern schon lange auch als Autozulieferer tätig, außerhalb des Automobilgeschäfts sei das der größte Einzelauftrag für die Division, hieß es.

Rheinmetall sagte dabei nicht, dass diese Kältemittelverdichter – im Auto eher als Klimakompressor bekannt – offenbar für Wärmepumpen benutzt werden sollen. Darüber berichtete nun das Handelsblatt und es nannte mit Viessmann auch gleich einen potenziellen Kunden für die Zulieferung. Im gleichen Text dementierte Viessmann das zwar, doch ist die Aufregung um das Thema gleichwohl umso größer, seitdem der Mittelständler aus Nordhessen kürzlich den Verkauf seiner Wärmepumpensparte an den amerikanischen Wettbewerber Carrier Global für 12 Milliarden Euro verkündet hat.

Neue Geschäftsfelder

Rheinmetall kommentiert seinen eigenen Auftrag auch nicht, es sei aber wichtig, sich „neue wichtige Geschäftsfelder im Bereich der alternativen Energieversorgung zu erschließen“, hieß es. Als Autozulieferer versucht das Unternehmen auch, im Wachstum der Elektromobilität teilzuhaben, etwa durch den Verkauf von Sensoren.

Mehr zum Thema 1/

Wärmepumpen als das vermeintlich große Zukunftsgeschäft im Heizungsmarkt sind dabei freilich auch ein möglicher Geschäftsbereich, gerade wenn man aus dem Autogeschäft Erfahrung mit Klimageräten hat. Rheinmetall selbst schreibt in der Mitteilung, dass sein Kältemittelverdichter-Modell denen ähnelt, die im Auto eingebaut werden. Ein Klimakompressor saugt das gasförmige Kältemittel an und verdichtet es, wodurch es zum Beispiel stark erwärmt werden kann. Im Kältemittelkreislauf also ein wichtiger Schritt, um zu heizen und zu kühlen.

Im Grunde kommt Rheinmetall damit ein Vorteil zugute, den schon die großen asiatischen Hersteller einbringen – und der Viessmann veranlasste, sich unter das Dach von Carrier zu retten: Wer Klimaanlagen bauen kann oder wenigstens Expertise auf diesem Gebiet mitbringt, der hat einen Vorsprung bei der Herstellung von Wärmepumpen. Die Funktionsweisen beider Geräte sind ähnlich und einzelne Teile sogar baugleich.

Gerade im Autozuliefererbereich gibt es aber freilich einige große Spieler, die nicht nur lange Erfahrung im Kältemanagement haben, sondern auch im Wärmepumpengeschäft mitmischen wie etwa Bosch. Spezialisierte Konzerne wie Mitsubishi Electric stellen auch seit Jahrzehnten Kältemittelverdichter her.

Lange Jahre wurden mit Wärmepumpen eher Gewerbegebäude beheizt oder mit Klimaanlagen gekühlt, auch in der Industrieproduktion oder in Rechenzentren kommen solche Geräte schon viel länger zum Einsatz - in Wohngebäuden hat die Wärmepumpe ihren Siegeszug erst mit der Debatte über die Energieversorgung und die politisch gewünschte Abkehr von Öl- und Gasheizungen begonnen.