Der P&O-Chef am Pranger : „Sind Sie inkompetent oder einfach ein Verbrecher?“

Peter Hebblethwaite, Chef von P&O Ferries, steht nach der Massenentlassung am Pranger. Per Zoom hatte er seine Belegschaft gekündigt. Jetzt hat er zugegeben, das Gesetz gebrochen zu haben – dafür wird er im Parlament angeprangert.

Peter Hebblethwaite ist der neue nationale Buhmann in Großbritannien, das Gesicht eines hässlichen, brutalen Business, das 800 Crew-Mitglieder ohne jede Vorwarnung entlassen hat. Als „Gangster-Boss“ und „moralisch bankrott“ wird er beschimpft. Vor eineinhalb Wochen hatte P&O Ferries den Seeleuten per Videobotschaft gekündigt, sie wurden dann von Sicherheitsleuten, teils mit Sturmhauben und Handschellen bewaffnet, von den Schiffen abgeführt – ein nationaler Aufschrei folgte.

Nun musste sich der Geschäftsführer der P&O Ferries vor zwei Ausschüssen des britischen Unterhauses rechtfertigen. Sein Auftritt in Westminster – trotz mehrfacher Entschuldigungen an die Betroffenen und ihre Familien – hat die Sache eher noch schlimmer gemacht. Denn Hebblethwaite gab recht offen zu, dass er Arbeitsrecht gebrochen habe, dass er es aber genau so noch einmal machen würde: „Es gab keinen Zweifel, dass wir mit den Gewerkschaften vorher hätten beraten müssen, aber wir haben entschieden, es nicht zu tun.“

Konsultationen mit den Gewerkschaften hätten ohnehin nichts gebracht, sie wären gegen die Entlassungen gewesen, die aber notwendig gewesen seien, sagte er. Andernfalls hätten P&O, die 2021 hohe Verluste von 100 Millionen Pfund machten, alle 3000 Mitarbeiter entlassen müssen. „Ich würde diese Entscheidung noch mal so fällen, fürchte ich“, sagte Hebblethwaite zu seinem mutmaßlich illegalen Vorgehen.

Das Schiff Hebblethwaite sinkt

Premierminister Boris Johnson und Verkehrsminister Grant Shapps riefen Hebblethwaite am Freitag zum Rücktritt auf. Zuvor hatte Shapps dem Unternehmen, das unter anderem die Fährverbindung zwischen Dover und Calais betreibt und vor Corona zehn Millionen Kunden hatte, einen Kundenboykott prophezeit. Das Chaos bei P&O hat auch Auswirkungen auf den Handel. Etwa 15 Prozent der britischen Importe kommt über die Fähren.

Die Parlamentarier haben den P&O-Chef in einer Weise gegrillt, die bemerkenswert war. Einige Attacken auf den erst 2021 zum Geschäftsführer Aufgestiegenen waren brutal, auch persönlich. „Als ich Ihren Lebenslauf gelesen habe, erschien mir der ziemlich schwach an Erfahrung als Geschäftsführer. Sind Sie vielleicht jetzt in diese Sauerei geraten, weil Sie nicht wissen, was Sie tun, oder sind Sie einfach ein schamloser Krimineller?“, fragte der Labour-Abgeordnete Darren Jones. Die „Times“ schrieb süffisant, das Schiff Hebblethwaite habe nach diesem Schuss zu sinken begonnen. Die Traditionszeitung beschrieb den P&O-Chef in einem sarkastischen Stück als „saftiges Exemplar der Boss-Klasse“ mit „seinem teuren Anzug, seinem Siegelring, seiner klotzigen Armbanduhr und einer sonnengebräunten, blühenden Visage“, so der „Times“-Kolumnist Quentin Letts.

Mindestlohn gibt es auf hoher See nicht

Nachdem Hebblethwaite zugegeben hatte, trotz gesetzlicher Vorschrift keine Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern geführt zu haben, donnerte ihm ein Abgeordneter der Konservativen entgegen: „Sie sind moralisch bankrott.“ Ein anderer Tory-Parlamentarier sagte: „P&O werden jetzt von allen gutgesinnten Leuten als verachtenswert angesehen.“ Hebblethwaite sagte, halb zustimmend: „Die Marke hat einen Schlag bekommen.“ Auf die Frage nach seinem Gehalt sagte er 325.000 Pfund. Ob er für dieses Jahr einen Bonus akzeptieren würde, wurde er gefragt. Nach kurzem Zögern schloss er das nicht aus.

Schon haben Boulevardzeitungen wie die „Daily Mail“ begonnen, zu Hebblethwaites persönlichen finanziellen Verhältnissen zu recherchieren und dabei ein Haus im Wert von 1,5 Millionen Pfund in der idyllischen Cotswolds-Gegend gefunden. Die Zeitungen stellen dies dem angekündigten Verdienst von – nach P&O-Angaben – „im Durchschnitt“ 5,50 Pfund Stundenlohn für die neuen Seeleute (aus Indonesien, Indien und Osteuropa) entgegen, die P&O eingestellt hat. 5,50 Pfund liegt deutlich unter dem britischen Mindestlohn von 8,91 Pfund, doch dieser greift in internationalen Gewässern nicht. Außerdem sind die Schiffe überwiegend auf den Bermudas registriert, dort gelten ohnehin ganz andere Regeln.

Schon 2020 wurden Mitarbeiter entlassen

Dass der 50-jährige P&O-Chef wegen seines Verstoßes gegen Arbeitsrecht ins Gefängnis müsse, steht nicht zur Debatte, aber zivilrechtlich könnten ihm Schadenersatzklagen der entlassenen Crew-Mitglieder drohen. Um dem vorzugreifen, hat P&O einen Fonds mit 36,5 Millionen Pfund für Entschädigungen der Entlassenen eingerichtet. 500 Crew-Mitglieder haben die gebotene fünfstellige Entschädigung schon angenommen.

Auch ein Vertreter des in Dubai sitzenden P&O-Mutterkonzerns DP World musste vor den Parlamentariern aussagen. Vorstand Jesper Kristensen stärkte Hebblethwaite den Rücken. Im Hintergrund steht der DP-World-Vorsitzende, „Seine Exzellenz“ Sultan Ahmed Bin Sulayem, der ein enger Vertrauter der Regierung der Golfmonarchie ist. Der globale Logistikkonzern DP World gehört letztlich der Herrscherfamilie des Emirats. DP World hatte das britische Fährunternehmen erst vor drei Jahren (zurück)gekauft, dann schlug die Corona-bedingte Rezession zu. Schon damals, im Frühjahr 2020, mussten 1100 P&O-Mitarbeiter gehen. Kurz zuvor hatte der DP-Konzern allerdings noch eine Dividende in Höhe von mehr als 300 Millionen Dollar an die Eigentümer ausgezahlt, was für Kritik sorgte.

Nun ist die Empörung in Britannien so groß, dass einige Politiker forderten, auch DP World solle boykottiert werden und keine Lizenz für einen der neuen Freihäfen bekommen. Minister der Johnson-Regierung ruderten hier indes eher zurück. Denn DP World ist ein großer Investor, der schon die großen Frachthäfen London Gateway und Southampton betreibt. DP habe mindestens zwei Milliarden Pfund im Königreich investiert und plane weitere 1,5 Milliarden Pfund Investitionen, schreibt der Konzern aus Dubai.