Urheberrecht läuft aus : Was passiert, wenn Disney das Copyright an Micky Maus verliert?

Comiczeichner Walt Disney gründete sein Unternehmen 1923 in einer Garage. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr läuft das Urheberrecht an der wichtigsten Figur aus. Ergeht es Micky Maus wie Winnie Pooh?

Am Steuerrad eines Dampfers, mit kurzer Hose, klobigen Schuhen und in schwarz-weißer Knuddeloptik: so wurde Walt Disneys Micky Maus am 18. November 1928 erstmals einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. Der Kinofilm „Steamboat Willie“ legte, zwar nicht in Farbe, aber immerhin vertont, den Grundstein für das spätere Leinwandleben der berühmtesten Comicmaus der Welt. Die Feindschaft mit Kater Karlo, die Liebschaft mit Minnie Maus und das ganze aufmüpfige Wesen, das Jung und Alt sofort für sich einzunehmen weiß, sind darin schon vorhanden.

Anna Sophie Kühne Redakteurin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Fünf Jahre vorher hatte der Comiczeichner Walt Disney, damals 21 Jahre alt, gemeinsam mit seinem Bruder das Unternehmen „Disney Brothers Cartoon Studios“ in Los Angeles gegründet. Wie es sich für einen amerikanischen Unternehmenstraum gehört, befand sich der erste Firmensitz, wenn man ihn denn so nennen will, in einer Garage. 100 Jahre danach ist aus dem Start-up aus der Hollywood-Frühzeit ein Unterhaltungsimperium mit zuletzt fast 84 Milliarden Dollar Jahresumsatz geworden.

Zentrale Säule im Konzern

Micky Maus hat Disney den Weg zu diesem phänomenalen Erfolg geebnet. Und Micky beschert dem Unternehmen bis heute hohe Einnahmen. Mehr als 5 Milliarden Dollar bringt das Fanartikel-Geschäft mit Mäuseohren, Mäusetassen und Plüschtieren jedes Jahr ein. Micky Maus ist Disney, Disney ist Micky Maus. So war es bisher. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr könnte sich das ändern. Denn das Urheberrecht für die Figur erlischt. Im November, 95 Jahre nach der Premiere von „Steamboat Willy“, verstreicht nach amerikanischem Recht die gesetzliche Copyright-Frist.

Was geschieht, wenn plötzlich jeder am Erfolg von Micky, Minnie und Karlo teilhaben will – und darf? Einen ersten Vorgeschmack gibt die Figur Winnie Puuh, an der Disney die Urheberrechte bereits im Januar 2022 verloren hat. Prompt machte sich eine britische Produktionsfirma daran, einen Horrorfilm unter dem schaurigen Titel „Winnie the Pooh: Blood and Honey“ zu drehen. Die Hauptperson Christopher Robin besucht darin jenen Wald, in dem er einst seine tierischen Freunde fürs College zurückließ. Doch diese werden mittlerweile wieder ganz von ihren animalischen Instinkten beherrscht und sind überhaupt nicht mehr niedlich. Vielleicht ist es besser, dass dem Erschaffer der Figuren, Alan Alexander Milne, der Anblick des blutigen Spektakels im Kino erspart geblieben ist.

Wird es Micky nun so ergehen wie Winnie? Wird man sie schon bald ebenfalls in Horrorfilmen sehen? Oder – für das Geschäft des Disney-Konzerns noch relevanter – als Werbefigur für Elektroautos, Mobilfunktarife oder Käsespezialitäten?

Daran hat Walt Disney nicht gedacht, als er Micky Maus erfunden hat. Es waren Goldschürfer-Jahre in den Hügeln von Los Angeles. Nach den ersten Erfolgen gelang den Disney-Brüdern mit ihren Filmen ein rasanter Aufstieg. Es war jene Ära in Hollywood, in der schwarz-weiße Stummfilme von vertonten Farbfilmen verdrängt wurden. 1937 gelang Disney, was noch niemand zuvor geschafft hatte. Er präsentierte mit „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ den ersten abendfüllenden Zeichentrickfilm. Zu dieser Zeit war sein Unternehmen schon eines der wichtigsten Filmstudios des Landes. Der Film gilt bis heute als ein Höhepunkt von Disneys Karriere.

Doch Walt Disney wollte mehr. Er verstand sich nie bloß als Comiczeichner. Auch die Bezeichnung Filmproduzent greift zu kurz. Er war ein Visionär und Unternehmer. Ein Pionier darin, die Unterhaltungsbranche zu kommerzialisieren.