Zukunft der Gates Foundation : „Das alles hat auch einen klärenden Effekt“

Herr Suzman, als Bill und Melinda Gates im Mai ihre Scheidung publik gemacht haben, hieß es erst, an deren Rolle in der gemeinsamen Stiftung würde sich nichts ändern. Nun aber ist von einer Klausel die Rede, wonach Melinda ihre Positionen aufgeben würde, falls sie oder Bill eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr für möglich halten. Warum hat sich die Ausgangslage verändert?

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York. Folgen Ich folge



Zunächst einmal: Bill und Melinda haben mir gegenüber wiederholt ihre volle Absicht geäußert, langfristig Ko-Vorsitzende und Mitglieder des Kuratoriums zu bleiben. Aber natürlich ist es ein fundamentaler Schritt, wenn die beiden Ko-Vorsitzenden sich scheiden lassen, und das bringt Fragen mit sich, was in der Zukunft passiert. Deshalb haben sie sich als Teil ihrer Scheidungsvereinbarung auf diese Klausel geeinigt. Und wir hielten es für wichtig, jetzt mit Blick auf die Existenz dieser Klausel transparent zu sein, weil wir eine Reform unserer Führung angekündigt haben. Nachdem Warren Buffett aus dem Kuratorium zurückgetreten ist, wollen wir das Gremium erweitern, und wir denken, die neuen Mitglieder sollten von der Klausel wissen. Aber nochmals: Ich hoffe und erwarte nicht, dass sie jemals zum Einsatz kommt.

Und diesen Optimismus schöpfen Sie aus Ihren Beobachtungen, wie Bill und Melinda in den vergangenen Monaten zusammengearbeitet haben?

Ja. Bill und Melinda waren in den zwei Monaten seit ihrer Scheidung eng in die Stiftungsarbeit involviert. Sie waren zusammen in vielen Besprechungen und haben größere Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel eine neue Initiative rund um Gleichstellung der Geschlechter, die Melinda in der vergangenen Woche in Paris vor dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und anderen Politikern angekündigt hat und für die wir in den nächsten fünf Jahren 2,1 Milliarden Dollar ausgeben wollen. Beide haben schon jetzt gezeigt, dass sie auch nach der Scheidung konstruktiv miteinander arbeiten können.

Wie oft sehen Sie Bill und Melinda Gates?

Ich bin in sehr regelmäßigem Kontakt mit ihnen. Ich würde sagen, in den zwei Monaten seit der Ankündigung der Scheidung war ich in Dutzenden von Besprechungen mit ihnen, mal einzeln und mal mit beiden. Und ich kommuniziere regelmäßig über E-Mail und auf andere Weise, zum Beispiel am vergangenen Wochenende über die Ankündigung, die wir jetzt gemacht haben.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Warum würde Melinda und nicht Bill aussteigen, wenn die Zusammenarbeit nicht mehr funktioniert?

Das ist Teil ihrer Vereinbarung, ich habe da keine zusätzlichen Details und kann nur weitergeben, was mir gesagt worden ist.

Wie viele neue Mitglieder wollen Sie für Ihr Aufsichtsgremium rekrutieren?

Das wissen wir noch nicht und wollen wir jetzt prüfen. Wir wollen uns die Modelle anderer Stiftungen anschauen, wobei wir auch berücksichtigen müssen, dass wir uns in einer anderen Größenordnung bewegen als die meisten Organisationen. Und Bill und Melinda, die momentan das Kuratorium bilden, stecken viel tiefer in der Materie drin, als das sonst in einem solchen Gremium üblich ist. Also müssen wir uns überlegen, welche Erwartungen wir an neue Mitglieder haben.

Was könnte das konkret heißen?

Wir würden Personen suchen, die Erfahrung auf Gebieten mitbringen, in denen wir aktiv sind. Die global Ansehen genießen und uns mit ihren Perspektiven in einer Zeit helfen können, in der große Stiftungen verstärkt - und auch durchaus zu Recht - unter kritischer Beobachtung stehen. Wir versuchen immer, sicherzustellen, dass unsere Rolle komplementär zu Regierungen ist und sie nicht ersetzt. Ich rechne auch damit, dass es einen geographischen Mix in dem Gremium geben wird, da sich die Mehrheit unserer Arbeit im Ausland abspielt.

Mehr zum Thema 1/

Wird sich denn jetzt Ihre Rolle als Vorstandschef in irgendeiner Form ändern?

Ich sehe meine Aufgabe darin, die Leitlinien umzusetzen, die vom Kuratorium kommen. Ich führe die Organisation und habe dabei weitgehende Autorität über die Genehmigung unserer Fördermittel. Ich habe auch eine repräsentative Funktion als öffentliches Gesicht und Stimme der Stiftung. Ich gehe im Moment davon aus, dass das so bleibt.

Wenn Sie von Ihrer Rolle als öffentliches Gesicht sprechen: Wie waren die letzten beiden Monate seit der Ankündigung der Scheidung für Sie?

Natürlich ist das ein disruptives Ereignis. Wenn die Ko-Vorsitzenden sich scheiden lassen, erfordert das eine Umstellung. Dabei war es ohnehin schon ein herausforderndes Jahr mit unserer Arbeit rund um die Corona-Pandemie. Ich nehme es für bare Münze, dass Bill und Melinda mir gesagt haben, sie wollen ihre Arbeit in der Stiftung wie bisher fortsetzen, und deshalb gehört es jetzt zu meiner Aufgabe, Mitarbeitern und externen Partnern zu versichern, dass das der Fall ist. Und Orientierungshilfe zu geben, wie wir die Stiftung weiter stark und stabil halten. In gewisser Weise hat das alles aber auch einen klärenden Effekt.

Inwiefern?

Es unterstreicht für mich die Bedeutung und kritische Rolle, die die Gates-Stiftung in der ganzen Welt spielt und spielen kann. Und es hat meinen Sinn für die Verantwortung geschärft, dass wir unsere Mission verfolgen, Menschen überall ein gesundes und produktives Leben zu ermöglichen. Wir sind eine 21 Jahre alte Institution, wir haben viele laufende Projekte und viele Partner. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass wir uns darauf konzentrieren, denn das ist es, was wirklich wichtig ist.