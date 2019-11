Russische Waffenschmiede : Kalaschnikow rüstet um auf modern

Michail Kalaschnikow, Erfinder des Sturmgewehrs AK-47, war schon zu Lebzeiten eine Legende. Generationen sowjetischer Kinder übten sich im Zerlegen der Waffe, deren Erfinder bis zu seinem Tod im Jahr 2013 mit Orden und Ehrungen überschüttet wurde. Entwickelt hatte er den „Automat Kalaschnikow“ im Jahr 1947, nachdem er im Zweiten Weltkrieg als Panzerkommandant der Roten Armee gedient hatte.

Seit einigen Jahren aber blüht Kalaschnikows Ruhm noch einmal auf, denn er nützt dem Kreml bei seinen Versuchen, die Gesellschaft auf einen militarisierten Patriotismus einzuschwören. 2017 wurde in Moskau eine Statue des Waffenkonstrukteurs enthüllt, und zum 100. Geburtstag Kalaschnikows an diesem Sonntag empfahl das Bildungsministerium, Lehrer sollten Waffe und Erfinder den Schülern nahebringen. Das ganze Jahr über finden schon Erinnerungsveranstaltungen statt, besonders in der zentralrussischen Stadt Ischewsk, in der bis heute Kalaschnikows Erfindung gebaut wird, wenn auch in modernisierter Fassung.