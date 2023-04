Aktualisiert am

Was Infineon wieder nach Dresden zieht

Der Chiphersteller macht am Dienstag den ersten Spatenstich für seine 5 Milliarden Euro teure Fabrik. Kommt bald noch ein ganz großer Name?

Reinraum bei Infineon in Dresden. Hier findet die Chipfertigung auf 200 und 300mm-Siliziumscheiben (Wafer) statt. Bild: Robert Gommlich

Die Bedeutung von Infineon für Dresden lässt sich mitunter an etwas ganz Profanem erkennen: Infineon Nord und Infineon Süd heißen die beiden Straßenbahnhaltestellen, die zum hiesigen Standort des deutschen Chipherstellers führen. Zwei Haltestellen für ein Unternehmen: Das zeigt die Ausmaße des Geländes. Infineon, so heißt es, ist einer der größten privaten Arbeitgeber im Großraum der sächsischen Landeshauptstadt. Der aus dem Siemens-Konzern entsprungene Halbleiterproduzent stand schon Anfang der Neunzigerjahre bei der Taufe des Standorts als Pate bereit.

Europas größter Chipstandort

Hier wird am kommenden Dienstag Infineon-Vorstandsvorsitzender Jochen Hanebeck im Beisein der Politikelite aus Sachsen, Berlin und Brüssel in einem Festzelt gegenüber des Verwaltungstrakts den Spatenstich für das 5 Milliarden Euro teure neue Chipwerk, das sogenannte Modul vier, setzen. Schon heute wird auf insgesamt 40.000 Quadratmeter Reinraum in drei Hauptgebäuden produziert. Für den Dax-Konzern aus Neubiberg bei München ist es die bisher größte Einzelinvestition; für Dresden ist es ein Beleg für die Anziehungskraft des europäischen Chip-Mekkas – vor allem nachdem sich der US-Konzern Intel mit seiner Megainvestition für Magdeburg drüben im benachbarten Sachsen-Anhalt entschieden hat.