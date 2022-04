Milliarden-Investition : Was hinter Elon Musks Twitter-Beteiligung steckt

Der Tesla-Chef hat den Kurznachrichtendienst in jüngster Zeit scharf kritisiert. Jetzt beteiligt er sich an ihm – und schürt Spekulationen um seine Absichten.

Vielseitig: Elon Musk bei der Eröffnung der neuen Tesla-Fabrik am brandenburgischen Standort Grünheide. Mit Mitteln aus dem Verkauf von hoch bewerteten Tesla-Aktien hatte Musk kurz zuvor Anteile am Nach­richtendienst Twitter gekauft. Bild: Getty

Elon Musk hat wieder einmal für einen Paukenschlag gesorgt. Der Chef und Gründer des Elektroautoherstellers Tesla und des Raumfahrtspezialisten SpaceX ist jetzt auch der größte Aktionär von Twitter. Wie aus einer am Montag veröffentlichten Mitteilung an die Börsenaufsicht SEC hervorging, hat er 9,2 Prozent der Aktien an der Onlineplattform gekauft. Sein Anteil ist damit etwa viermal so hoch wie derjenige von Twitter-Mitgründer Jack Dorsey, der bis vor wenigen Monaten auch Vorstandsvorsitzender war. Die Nachricht sorgte für gewaltige Bewegung an der Börse: Der Aktienkurs von Twitter legte am Montag um mehr als 20 Prozent zu.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York.



Musks Einstieg kommt überraschend, aber auch nicht ganz aus dem Nirgendwo. Er hat sich in jüngster Zeit wiederholt mit Twitter angelegt und sogar öffentlich mit dem Gedanken gespielt, eine rivalisierende Plattform zu gründen. Offenbar ist er der Auffassung, dass das Unternehmen den Diskurs auf seiner Plattform zu sehr zensiert. Vor knapp zwei Wochen ließ er Twitter-Nutzer darüber abstimmen, ob der Dienst nach ihrer Meinung das Prinzip der freien Meinungsäußerung befolge, eine Mehrheit verneinte das. Musk legte daraufhin nach und sagte, da Twitter so etwas wie ein öffentlicher Marktplatz sei, untergrabe es die Demokratie, wenn hier keine freie Meinungsäußerung herrsche. Er warf die Frage auf, ob eine neue Plattform gebraucht werde, und als er von einem anderen Twitter-Nutzer gefragt wurde, ob er selbst einen solchen Dienst gründen könnte, antwortete er, er denke „ernsthaft“ darüber nach.