Was Bitcoin von Libra unterscheidet

Die Basis: Beide Digitalwährungen basieren auf der Blockchain-Technologie. Sie kann man sich als eine Art digitale Buchführung vorstellen. Allerdings findet sie auf zahlreichen Computern statt und nicht auf einer zentralen Instanz, wie es heute der Fall ist. Im Idealfall macht die Technologie Transaktionen schnell und fälschungssicher und soll dabei noch günstiger sein.

Wer mitmachen kann: Während wirklich jeder mit einem Computer oder Handy bei Bitcoin mitmachen kann, steht Libra nur wenigen Großunternehmen offen. Libra setzt auf eine „permissioned Blockchain“ – ähnlich, wie es die amerikanische Großbank JP Morgan mit dem „JPM Coin“ plant. Das kritisieren Anhänger althergebrachter Digitalwährungen. Denn bei Bitcoin kann theoretisch jeder selbst eigene Bitcoin erstellen und die Transaktionen validieren. Als Libra-Nutzer kann man die Währung zwar nutzen, aber nicht erschaffen oder kontrollieren.

Wie es funktioniert: Um eine Digitalwährung zu nutzen, braucht man eine „Wallet“, eine digitale Geldbörse. Diese wird für Facebook-Nutzer sicherlich deutlich einfacher zu erstellen sein als für Bitcoin-Nutzer und auch in allen entsprechenden Apps zu finden sein, etwa Whatsapp oder Instagram. Libra erhält man, wenn man Geld auf sein Konto einzahlt. Vorstellbar ist aber auch, dass es für das Anschauen von Werbung Libra geben wird, die dann ausgegeben werden kann.

Die Volatilität: Dazu ist Libra auch eine Art „Stablecoin“. Damit ist er im Gegensatz zu fast allen anderen Digitalwährungen an Euro, Dollar oder eine andere Fiat-Währung gebunden. Er soll an einen ganzen Währungskorb gebunden sein und sogar mit tatsächlichen Vermögenswerten hinterlegt sein, welche die „Libra Foundation“ verwalten wird. Ein klassischer „Stablecoin“ ist allerdings nur an eine Währung gebunden. Deswegen wird der Kurs nur sehr wenig schwanken, während Bitcoin sehr volatil ist.

Franz Nestler