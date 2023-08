Aktualisiert am

Was ein Zahnarzt im Rückblick anders machen würde

Gut gerüstet für die Rente? : Was ein Zahnarzt im Rückblick anders machen würde

Rente, Nachfolger Gesundheitssystem: Ein Zahnarzt zieht nach mehr als 40 Jahren Arbeit Bilanz und würde in der Rückschau vieles anders machen.

Rudolf Hellmuth in seiner Praxis Bild: Thomas Dashuber

„Hier habe ich früher gewohnt“, sagt Rudolf Hellmuth und zeigt in eines der Prophylaxe-Zimmer seiner Praxis in Eching bei München. Wo früher Bett und Kleiderschrank ihren Platz fanden, stehen heute Behandlungsstuhl, Dentallampe und Computer. Drei Jahre lang schlief er hier, weil das Geld nicht reichte. Heute wohnt er in einem Haus im Nachbarort Neufahrn. Der neunundsechzig Jahre alte Zahnarzt kann zurückblicken auf eine lange Zeit der Selbständigkeit und würde heute vieles anders machen.

Ole Kaiser Volontär. Folgen Ich folge

Hellmuth lächelt oft während des Gesprächs. „Lassen Sie uns offen reden“, sagt er. Das Treffen wolle er dafür nutzen, jungen Menschen Tipps zu geben, was sie besser machen können als er. Er sei nicht fehlerfrei. „Ich bin zwar Zahnarzt, aber ich habe alle Laster“, sagt er und zündet sich eine Zigarette an. Es wird nicht die letzte sein.