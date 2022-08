Tarifkonflikt : Was die streikbereiten Lufthansa-Piloten wollen

Aktualisiert am

Was die streikbereiten Lufthansa-Piloten wollen

Annulliert, Cancelled: Diese Nachricht auf der Anzeigetafel des Frankfurter Flughafens bekommen Reisende derzeit öfter zu sehen, als ihnen lieb ist. Umsteigepassagiere am Drehkreuz sind damit gestrandet. Bild: Tom Wesse

Mitten in der Urlaubshochsaison haben die Piloten der Deutschen Lufthansa für eine härtere Gangart gegenüber ihrem Arbeitgeber gestimmt und mit großer Mehrheit den Weg für einen möglichen Streik freigemacht. Wie die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) am Sonntagabend mitteilte, votierten 97,6 Prozent der Kapitäne und Ersten Offiziere der Kernmarke Lufthansa sowie 99,3 Prozent der Lufthansa-Cargo-Piloten für eine grundsätzliche Streikbereitschaft. 93,2 beziehungsweise 95,7 Prozent der stimmberechtigten Piloten hatten an der Urabstimmung teilgenommen. Damit wurde ein Quorum von 70 Prozent Zustimmung deutlich überschritten.

Anders als die Gewerkschaft Verdi, die nach nur zwei Verhandlungsrunden das Lufthansa-Bodenpersonal zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen hatte, wollen die Piloten, die schon sechs Verhandlungsrunden hinter sich haben, jedoch noch nicht direkt in den Ausstand treten. Die VC bezeichnete das Abstimmungsergebnis aber als „unüberhörbares Signal an die Lufthansa, die Bedürfnisse des Cockpitpersonals ernst zu nehmen“. Marcel Gröls, der Vorsitzende Tarifpolitik der Gewerkschaft, sagte: „Auch im Interesse unserer Passagiere bedarf es jetzt eines ernst zu nehmenden Lösungswillens seitens Lufthansa, um gemeinsam kreative Lösungsräume im Interesse des Unternehmens und seiner Mitarbeitenden zu schaffen.“ Der Konzern erklärte, man setze weiter auf eine konstruktive Lösung am Verhandlungstisch. Die nächsten Gesprächstermine stünden fest.

Es geht auch um Eurowings

Die Gehaltsforderung der VC klingt zunächst moderater als die von Verdi. Für das Bodenpersonal verlangt Verdi einen sofortigen Aufschlag um 9,5 Prozent, mindestens aber 350 Euro im Monat, was für untere Einkommensgruppen einer Erhöhung um 16 oder mehr Prozent gleichkäme. Die Piloten fordern zunächst 5,5 Prozent, wollen aber von 2023 an einen Erhöhungsmechanismus, der sich an der Inflation orientiert. Angesichts der angezogenen Teuerung hält Lufthansa dies für nicht tragbar.

Der Konzern verweist auch darauf dass sich 60 Prozent der VC-Forderungen auf strukturelle Themen jenseits der Gehaltsaufschläge bezögen. Und während die VC rügt, Lufthansa habe bisher gar kein eigenes Angebot vorlegt, moniert der Konzern, dass die Gewerkschaft ihre übrigen Punkte nicht ausreichend konkretisiert habe. Die Gewerkschaft erklärte am Sonntag, ihr gehe es um eine „Angleichung der Vergütungssystematik im Personalkörper bei gleichzeitiger Steigerung der Attraktivität der unteren Lohnstufen“.

Für Missstimmung hinter den Kulissen sorgt, dass die Lufthansa den Aufbau neuer Betriebseinheiten mit niedrigeren Vergütungsstrukturen vorantreibt. Für Ferienflüge ab Frankfurt ist die neue Eurowings Discover im Einsatz, die bislang in Wien angesiedelte Eurowings Europe soll ihren formalen Sitz nach Malta verlegen, unter dem Projektnamen „Cityline 2“ reift eine neue Einheit, die Zubringerflüge nach Frankfurt zu niedrigeren Kosten als die Kerneinheit Lufthansa erledigen soll. Die VC hatte in der Vergangenheit schon von „Tarifflucht“ gesprochen. Die VC bestreitet aber jeden Zusammenhang zwischen dem aktuellen Tarifstreit und den Konzernplänen. In der Vergangenheit hatte Lufthansa einen Pilotenstreik gerichtlich für rechtswidrig erklären lassen, weil die VC offen die damaligen Ausbaupläne für die günstigere Zweitmarke Eurowings beklagt hatte, Fragen zur Konzernstrategie aber nicht als legitimer Streikgrund galten.

Lufthansa sieht sich unter Druck, einen weiteren Anstieg der Kapitänsgehälter, die für die dienstältesten Piloten mehr als 200.000 Euro im Jahr erreichen, zu bremsen. Um die internationale Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft zu sichern, strebt der Konzern eine Umsatzrendite von 8 Prozent an. Am Mittwoch werden zunächst die Tarifgespräche für das Bodenpersonal fortgesetzt, Verdi hat bis zu diesem Termin Warnstreiks ausgeschlossen.

Lufthansa möchte einen Ausstand wie in der vergangenen Woche, der den Betrieb nahezu lahmlegte, dauerhaft vermeiden. In Konzernkreisen gilt es mittlerweile als möglich, dass Lufthansa die Klausel aufgibt, einen Teil der angebotenen Aufschläge für das Bodenpersonal davon abhängig zu machen, dass der Konzern profitabel fliegt. Für 2023 strebt Lufthansa das ohnehin an.