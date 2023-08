Spielemesse in Köln : Was die Gamescom der Konkurrenz voraushat

Die Gamescom in Köln wird zunehmend zum Nerd-Festival. Das hat sie anderen Vertretern in Übersee voraus. Was Deutschland mit der Messe hat, wird langsam anerkannt.

Deutschland hat ein Messekleinod in einer Branche, die hierzulande verwaist ist. Am Mittwoch öffnet die Gamescom wieder einem internationalen Publikum die Tore. Sie feiert ein Medium, das hier lange Zeit von der Politik ignoriert wurde und in dem die deutsche Wirtschaft keine produzierende Rolle spielt.

Zwar spielt mit 58 Prozent eine Mehrheit der Deutschen Videospiele, wie das Marktforschungsinstitut GfK ermittelt hat. Und die Deutschen gaben allein im ersten Halbjahr dieses Jahres 4,7 Milliarden Euro für Videospielinhalte aus. Aber von diesem ganzen Geld bleiben weniger als 5 Prozent im Land und bei wenigen Unternehmen, die auf ein immer wieder stockendes Fördersystem für Unterstützung bauen müssen.

Indes verstand es die Gamescom, lange Jahre immer weiter zu wachsen. In der Post-Corona-Edition 2022 kamen 265.000 Besucher auf die Messe. Das sind weniger als die 373.000 Menschen, die es noch 2019 waren. Aber in diesem Jahr dürfte sich die Zahl wieder stabilisieren. Das liegt zum einen an der Ausstellerliste, die im Vergleich zu vergangenen Jahren wieder gewachsen ist.

Mit Microsoft und Nintendo sind zwei der drei großen Spiele-Hardware-Hersteller zugegen. Gerade für Nintendo ist dies ungewöhnlich, da der japanische Konzern seit Jahren auf digitale Präsentationen setzt. Sony bleibt dem Spektakel in Köln größtenteils fern und ist zumindest nicht mit Videospielen vor Ort.

Ein Festival für die Game-Kultur

Andererseits wandelt sich auch das Gesicht der Messe von der reinen Produktpräsentation hin zu einem Festival für Nerds und die Kultur, die sie in ihren grellbunten Farben meist nur in ihren eigenen vier Wänden zur Schau stellen. Besagter Elektronikkonzern Sony bleibt zwar mit seiner Spielesparte fern, zeigt aber seine Hardware und bringt mit dem Streamingdienst Crunchyroll ein kulturell benachbartes Feld auf die Messe: japanische Zeichentrickfilme und Comics, genannt Anime und Manga.

Japan ist als kultureller und wirtschaftlicher Pol schon lange mit Videospielen eng verwoben. Die Schnittmenge derer, denen Spiele im japanischen Stil gefallen, und derer, die auch Manga und Anime konsumieren, ist groß. Auf solche Schnittmengen setzt die Messe. Ebenso präsent ist der Streamingdienst Netflix, der mit seinem Serien- und Filmangebot auch zur Sparte digitaler Unterhaltung gehört. Konkurrent Disney+ buhlt ebenso um die Gunst der Zuschauer.

Weiterhin umarmt die Messe soziale Medien sowie deren Stars mitsamt Gefolgschaft. Der Onlinehändler Amazon wagt sich nicht nur immer wieder auf das Territorium der Spieleentwicklung, sondern besitzt mit Twitch auch die wichtigste Livestreamingplattform im Videospielsegment. Am Stand von Twitch darf damit gerechnet werden, dass sich viele Influencer dort treffen und über das Gelände und die Messetage verteilt Aktionen in Zusammenarbeit mit Marken und Zuschauern starten.

Zwischen Enthusiasten und Streamingfans

Die Messe wird flankiert mit Konzerten, Besucherwettbewerben, Informationsangeboten zu Aus- und Fortbildung und einem Diskussionsformat für Vertreter aus Politik und Branche. Für jeden dürfte etwas geboten sein. Die starke Ausrichtung nach den vielfältigen Interessen der Besucher orientiert sich an der immer weiter zunehmenden Ausdifferenzierung des Hobbys und der Menschen, die ihm frönen.

Die zur Bertelsmann-Gruppe gehörende Werbeagentur We Are Era hat zwischen Februar und August 2023 rund 1,6 Millionen Beiträge in verschiedenen sozialen Medien analysiert, die mit Gaming und Videospielen assoziiert werden konnten. Aus der Analyse hat die Agentur grobe Profile zweier Gruppen erstellt, die dem Thema verbunden sind: Enthusiasten und Streamingfans. Enthusiasten sind meist mit Spielen selbst, Filmen und Serien sowie Musik befasst. Streamingfans zeichnen sich demnach durch ihre starke Kontaktfreude untereinander aus.

Die Gamescom vermag es, für diese Gruppe einen Platz zum Treffen und zum Austausch zu bieten. Das hat sie der amerikanischen Spielemesse Electronic Entertainment Expo (E3) voraus. Früher galt sie als wichtigste Messe der Branche, auf der die meisten Neuheiten mit großer internationaler Aufmerksamkeit vorgestellt wurden. Über die Jahre hinweg versuchte sich die zum Großteil Fachbesuchern vorbehaltene Messe in Los Angeles immer wieder neu aufzustellen. Zuletzt fand sie allerdings immer unregelmäßiger statt, seit 2019 nur noch einmal 2021 – und das ausschließlich online.

Selbstdarstellung der Spielehersteller

Ihr Problem: Sie bot selten mehr als Ankündigungen. In den Gründen zur Absage der diesjährigen Ausgabe hieß es unter anderem, viele Verleger und Hersteller hätten keine bombastischen Messepräsentationen und Shows in Zeiten von wirtschaftlicher Verunsicherung, Inflation und Krieg auf die Beine stellen wollen.

Warum tun sie dies nun aber in Köln? Nicht einmal die Möglichkeit, die neuesten Spiele zu testen – vielfach ist das auch zu Hause über das Internet möglich – dürfte der Grund sein. Die Vermutung liegt nahe, dass die Aussteller in Köln mit dem großen Besucheraufkommen mehr für ihre Marken tun können. Sie stellen sich nicht mit großspurigen Ankündigungen ins Zentrum der Messe – dort stehen die Spieler. Vielmehr können sie sich als Kulisse für die Spieler darstellen, das Lagerfeuer, um das Geschichten erzählt werden.

Mittlerweile hat auch die Politik von dem enormen Potential dieser Geschichten Wind bekommen. Sprach man lange nur davon, wie viel Spiele auch für Bildung und Therapie tun können – „Serious Games“, eine Sparte, mit geringer wirtschaftlicher Bedeutung –, wird nunmehr auch erkannt, was an Humankapital von der Spielebranche aus in andere Sektoren überschwappt: Talentierte Softwareentwickler, Hardwareingenieure, Experten für Onlinevertrieb und Zahlungsdienstleistungen sowie Cybersicherheit und viele mehr werden in der Spielebranche ausgebildet. Die Eröffnung der Messe durch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch trägt der Bedeutung der Branche – auch für Deutschland – zumindest in einem ersten Schritt Rechnung.