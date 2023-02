Was die Explosion im Chemiepark in Leverkusen kostete

Ein riesiger Feuerball schoss in die Höhe, als die Tanks in der Müllverbrennungsanlage ex­plo­dierten, die Rauchsäule war da­nach noch kilometerweit zu sehen. An­derthalb Jahre ist das Unglück im Chemiepark in Leverkusen her, bei dem sieben Menschen starben und 31 weitere verletzt wurden.

Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf.





Erst vor wenigen Wochen wurde die zweite von vier Anlagen in der Sondermüllverbrennung wieder hochgefahren, bis zum Normalzustand dürfte es noch eine ganze Weile dauern. Noch muss das Betreiberunternehmen Currenta weiterhin viele Abfälle seiner Kunden mit Lastwagen und Zügen zu anderen Standorten bringen. Und davon fällt einiges an: Currenta entsorgt im Schnitt 220 Tonnen Abfall am Tag – das allerdings an allen drei Standorten in Leverkusen, Dormagen und Krefeld.