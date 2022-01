Jahresausblick : So wird 2022 für die deutsche Wirtschaft

Immer ein Auto weniger bauen, als die Kunden verlangen – so sollte die Begehrlichkeit hochgehalten werden. Nach der Maxime des legendären BMW-Chefs Eberhard von Kuenheim verfährt der weiß-blaue Autohersteller in diesen Tagen wieder, allerdings notgedrungen. Wegen fehlender Halbleiter sind die BMW-Werke nicht ausgelastet. Der Konzern profitiert von der künstlichen Begehrlichkeit, weil nun keine Rabatte gewährt werden müssen und die Gewinnmarge umso höher ist. Für den Vorstandsvorsitzenden Oliver Zipse sind daher „Zuversicht und Wachstum“ die Schlagworte für 2022. „Für mich ist das ein Jahr, in dem wir unsere Stärken nutzen und unsere Zukunft aktiv gestalten sollten – anstatt unsere eigenen Fähigkeiten kleinreden zu lassen.“ BMW gehe mit großer Zuversicht in das neue Jahr, sagt er.

Auch abseits der eigenen Branche ist Zipse zuversichtlich. Die deutsche Wirtschaft insgesamt sollte „von einem kräftiger werdenden Wachstumsschub profitieren“, sagt er und knüpft dies an zwei Voraussetzungen: „Wir müssen die Bedeutung von Wachstum für gesellschaftlichen Wohlstand verinnerlichen. Und jeder Einzelne von uns muss mit umsichtigem Verhalten seinen Beitrag leisten, um die Corona-Pandemie 2022 nicht außer Kontrolle geraten zu lassen. Denn: „Die Freiheit des Einzelnen muss immer mit der Verantwortung für seine Mitmenschen einhergehen. Das gilt für Bürger genauso wie für Unternehmen.“

Bei SAP , einem der größten Softwareanbieter der Welt, ist die Stimmung ähnlich. Auch dort laufen in der Corona-Pandemie die Geschäfte prächtig. Und die Digitalisierung weiter Teile der Wirtschaft und Gesellschaft dürften auch in den kommenden Quartalen für volle Auftragsbücher sorgen. Christian Klein, 41 Jahre alt, blickt mit viel Vorsicht, Zurückhaltung, aber auch Zuversicht auf die kommenden Monate. Er sagt: „Nachhaltigkeit, instabile Lieferketten oder die Zukunft der Arbeit sind Themen, die unsere Kunden aktuell beschäftigen und weiterhin relevant sein werden.“ Die Omikron-Variante zeige, dass der Kampf gegen die Pandemie noch nicht gewonnen sei. „Auf globaler Ebene wünsche ich mir neben dem Sieg über das Coronavirus, dass wir politische Spannungen auflösen und entschieden gegen den Klimawandel und soziale Ungerechtigkeiten vorgehen“, sagt Klein. „Die großen Herausforderungen unserer Zeit lassen sich nur gemeinsam lösen.“

Mitten in der globalen Chipkrise steht im Frühjahr ein Chefwechsel bei Deutschlands größtem Halbleiterhersteller Infineon an. Jochen Hanebeck wird Reinhard Ploss ablösen, der in Rente geht. Am Kurs des Dax-Konzerns wird das nichts ändern, schließlich können Chiphersteller derzeit nicht genug produzieren. „Elektrifizierung und Digitalisierung sind die prägenden Trends unserer Zeit. Diese Entwicklung wird sich im neuen Jahr noch einmal beschleunigen“, sagt Ploss. Leistungshalbleiter von Infineon werden in vielen Industrien gebraucht. Die Chips finden sich in Autos, Rechenzentren, Solar- und Windanlagen sowie vielen weiteren Bereichen wieder. Es gehe darum, das Klima zu schützen und die moderne Welt zu vernetzen, sagt Ploss. „2022 wird für uns ein Jahr des starken Wachstums und der Investitionen werden.“ Über den Konzern aus Neubiberg bei München sagt Ploss: „Wir sind so schlagkräftig wie nie.“ Krise klingt anders.