Als Chef des Schweizer Bundesamtes für Verkehr weiß Peter Füglistaler, was ein gutes Bahnsystem ausmacht. Er legt den Finger in die Wunde der Deutschen Bahn.

Peter Füglistaler, Direktor des Schweizer Bundesamtes für Verkehr (BAV), erklärt, was die Schweiz in Sachen Schienenverkehr besser macht. Bild: Picture Alliance

Es kommt nicht häufig vor, dass die Worte eines Schweizer Verwaltungsangestellten in Deutschland Wellen schlagen. Doch im Fall von Peter Füglistaler ist das so. Der Direktor des Schweizer Bundesamtes für Verkehr (BAV) hat in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ausführlich erläutert, warum die Schweizer Bahnen (SBB) so viel besser sind als die Deutsche Bahn.

Der Leistungsabstand zwischen den beiden staatlichen Schienenunternehmen lässt sich am plakativsten an den Pünktlichkeitswerten ablesen: In der Schweiz kamen zuletzt mehr als 90 Prozent der Personenzüge pünktlich ans Ziel, in Deutschland betrug diese Quote im Juni 64 Prozent. Dabei gilt bei der Deutschen Bahn (DB) ein Zug erst dann als verspätet, wenn er dem Fahrplan 6 Minuten oder mehr hinterherhinkt. Nach der Definition der SBB ist schon ein Rückstand von 3 Minuten als Verspätung zu werten.

Die Missstände bei der Deutschen Bahn sind ein Reizthema. Die Deutschen verärgert es seit vielen Jahren, wenn sie wieder einmal ihren Anschlusszug verpassen, wenn bei Gluthitze die Klimaanlage im Abteil ausfällt oder das Bordrestaurant geschlossen bleibt. Wer dann mal in der Schweiz unterwegs ist, kann sein Glück kaum fassen und fragt sich, wie das möglich ist.

Wie die Schweiz verhindert, dass Verspätungen sich fortpflanzen

Neben der Tatsache, dass die Schweiz je Kopf viermal so viel in die Bahn investiert wie Deutschland, führte Füglistaler eine Reihe von Maßnahmen an, die den Erfolg der SBB erklären: „Zum Beispiel stoppen wir lieber einen verspäteten Zug vor seinem geplanten Endhaltepunkt, als ihn ewig weiterfahren und die Verspätung sich fortpflanzen zu lassen. Bei uns sind die Laufwege der Züge auch allgemein viel kürzer. Das erlaubt uns, flexibler zu sein. Weil in der Regel sofort ein Anschlusszug kommt, akzeptieren die Fahrgäste das Umsteigen. Man kommt von jedem Ort zu jedem anderen Ort im Halbstundentakt. Unsere Anschlusspünktlichkeit liegt bei 98,7 Prozent; niemand muss also lange warten.

In Deutschland fahren die Züge hingegen durchs ganze Land und schleppen im Zweifel stundenlang eine Verspätung mit sich herum. Breitere Türen an den Waggons verkürzen die Zeit für den Einstieg der Passagiere. Kürzere Abstände zwischen den Signalen ermöglichen alle zwei Minuten einen Zug und erhöhen damit die Kapazität, es staut sich weniger. Wir haben auch keine Hochgeschwindigkeitszüge wie den ICE und damit nicht so große Geschwindigkeitsunterschiede auf den Strecken, der Verkehr fließt flüssiger.“

Mit Blick auf den eklatanten Zeitverzug beim Ausbau der Strecke zwischen Karlsruhe und Basel legte Füglistaler den Finger in die deutschen Wunden: Was die Ertüchtigung der Zufahrtsstrecken in die Schweiz betreffe, seien die Deutschen mittlerweile unzuverlässiger als die Italiener. Diese seien viel strukturierter und trieben die vereinbarten Projekte fristgerecht voran. Die Infrastrukturschwächen auf deutscher Seite tragen mit dazu bei, dass Direktzüge aus Deutschland nach Zürich oder Bern oft verspätet an der Grenze in Basel ankommen. Dort müssen sie dann stehen bleiben, weil sonst der dicht getaktete Fahrplan in der Schweiz durcheinanderkäme.