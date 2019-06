Chef der Schweizer Bundesbahn : Was die Deutsche Bahn von den Schweizern lernen kann

Herr Meyer, die Deutsche Bahn (DB) hat in diesem Jahr eine Pünktlichkeitsquote von knapp 79 Prozent erreicht. Wie pünktlich ist die SBB?

Die Werte heute sehen ganz gut aus. Ich habe mir das am Morgen schon angeschaut. Der Pünktlichkeitsflash kommt immer vor 7 Uhr (zeigt auf sein Tablet). Und Sie sehen: Wir haben eine Pünktlichkeit über alles von 91 Prozent. Und dabei gilt bei uns: Alles unter drei Minuten ist pünktlich. Bei anderen Bahnen gelten Verspätungen von fünf Minuten und 59 Sekunden noch nicht als Verspätungen.

Wie bei der DB. Und es gibt noch einen Unterschied: Sie gehen nicht von Zügen aus, sondern von Fahrgästen.

Ja, wir messen nicht primär die Züge, sondern wir messen die Kunden. Wenn 100 Kunden in einem Zug verspätet sind, dann gelten sie alle als verspätet. Wenn daneben drei leere Züge superpünktlich fahren, dann spielt das für uns überhaupt keine Rolle. Wir legen einen harten Maßstab an mit der Kundenpünktlichkeit.

Die Zugbetrachtung, wie sie die DB bislang verfolgt, stellt das Bild also besser da, als es ist?

Die Zugpünktlichkeit liegt bei der SBB im Durchschnitt etwa zwei Prozentpunkte höher als die Kundenpünktlichkeit. So gesehen wären wir heute also bei 93 Prozent. Und wenn Sie den deutschen Maßstab mit sechs Minuten anlegen, dann können Sie noch ein paar Prozentpunkte hinzutun, dann sind wir in einer Größenordnung von 97 oder 98 Prozent. Aber eine solche Zahl wird der gefühlten Pünktlichkeit der Kundinnen und Kunden in der Schweiz nicht gerecht. Weil unsere Kunden andere Ansprüche haben, höhere Ansprüche. Und weil uns die Anschlüsse im System ganz wichtig sind.

Die Schweizer Bahn gilt in Deutschland als Vorbild. Was machen Sie besser?

Die Deutsche Bahn macht vieles gut. Wir können in vielen Teilen voneinander lernen. Was die SBB wirklich unterscheidet von der Deutschen Bahn, ist die Organisationsstruktur. Die Bereiche Personenverkehr, Infrastruktur und Immobilien sind gleichberechtigt in der Konzernleitung vertreten. Die Leute, die Verantwortlichen, sie dürfen und sie müssen miteinander reden.

Und die DB?

Die Deutsche Bahn steckt leider immer noch in einer Struktur fest, die zurechtgebogen wurde damals für einen Börsengang, die aber für die Führung einer integrierten Bahn nicht geeignet ist. Ein Beispiel: Dass ein Netzvorstand wie Frank Sennhenn nicht im Konzernvorstand die Netzanliegen vertritt und verantwortet, sondern dass man da aus Gründen der Diskriminierungsfreiheit solche Doppelmandate nicht zulässt, das ist bei uns in der Schweiz überhaupt nicht denkbar. Wenn eine derartige Organisationsform in der Schweiz verordnet worden wäre, hätte ich es abgelehnt, die Bahn in der Schweiz zu führen. Weil das riesige Auswirkungen hat nicht nur auf die Effizienz, sondern auch auf die Pünktlichkeit.

In Deutschland und in der Schweiz gab es in den 1990er Jahren jeweils eine Bahnreform, die die Privatisierungsgrundlagen für DB und SBB gelegt hat. Lief das bei Ihnen besser?

Wir hatten gerade 20 Jahre Bahnreform. Die Bestellverfahren und die klaren strategischen Ziele für die Bahn haben sich sehr bewährt. Bewährt hat sich auch, dass die Unternehmen weniger politisch gesteuert sind. Es gibt vierjährige strategische Ziele. Und dann ist unser Verwaltungsrat nach professionellen Kriterien besetzt: Man braucht jemanden, der was von der Bahn versteht, vom Marketing, von den Finanzen. Ich sehe, dass in anderen Ländern Aufsichtsräte nicht nach Qualifikation zusammengesetzt werden, sondern eher politisch.

Auch in Berlin?

Das kann ich nicht beurteilen. Ich sehe, dass in der Schweiz die Bahn zwar politisch wichtig ist, aber sie soll nach betriebswirtschaftlichen Kriterien professionell geführt werden. Ich habe den Eindruck, dass man in Deutschland da ein bisschen in der Schwebe ist. Aus dem Börsengang wurde nichts. Man verfolgt aber trotzdem eine industriepolitische Zielsetzung, groß zu sein im Bereich des Personenverkehrs in Europa, und in der Logistik sogar weltweit.

Ein Fehler?

Nein, aber der Kurs wurde nicht konsequent geführt. Man muss sich bewusst sein: Will man eine Bahn als Service public, als öffentliche Dienstleistung? Das ist die Vorgabe an die SBB. Wir bezahlen keine Dividende. Unsere Dividende ist ein Beitrag an die Lebensqualität in der Schweiz und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes und seiner Regionen. Das ist ein sehr konsequent geführtes System, das komplett anders ist als in Deutschland. In Deutschland erwartet die Politik Dividende, aber trotzdem eine sehr gut funktionierende Bahn. Sie haben einen Mix von verkehrs- und industriepolitischen Zielen. Wir haben in der Schweiz viel klarere Rahmenbedingungen.