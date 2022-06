Moderne BWL : Was den Job des Wirtschaftsprüfers ausmacht

Nach überraschenden Unternehmensschieflagen und Bi­lanzskandalen wie im Fall Wirecard gerät regelmäßig auch die Arbeit der Wirtschaftsprüfer in den Blick der Öffentlichkeit. In vielen dieser Fälle geht es um das Grundprinzip der Arbeit der Wirtschaftsprüfer: die kritische Grundhaltung. Sie ist ein allgemein anerkanntes und in den Verhaltensregeln des Berufsstands, insbesondere in den Standards des Wirtschaftsprüferinstituts IDW und der Wirtschaftsprüferordnung, fest verankertes Prinzip. Jeder Prüfer ist gehalten, sich die Wahrung der kritischen Grundhaltung zur Handlungs­maxime zu machen. Sie besteht im Grundsatz aus dem Dreiklang, Sachverhalte stets zu hinterfragen, aufmerksam zu sein für mögliche Fehler in der Rechnungslegung und vorgelegte Prüfungsnachweise kritisch zu beurteilen.

Die Wahrung der kritischen Grundhaltung ist damit keine leere Formel, sondern für die Wirksamkeit der Abschlussprüfung eine elementare Anforderung. Sie ist Grundlage für das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Qualität der Prüfung. Ohne dieses Vertrauen kann die Abschlussprüfung ihre wichtige Funktion für die Kapitalmärkte nicht erfüllen. Der Gesetzgeber hat die Anforderung an diese Haltung mit dem Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz (FISG) jüngst betont.