Wirecard : Anklage gegen Markus Braun

Fast zwei Jahre ist ermittelt worden, jetzt erhebt die Staatsanwaltschaft München Anklage gegen Markus Braun, den ehemaligen Vorstandschef des insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard. Neben Braun sollen nach einem Bericht des „Handelsblatts“ auch Oliver Bellenhaus, früherer Wirecard-Manager in Dubai, und Stephan von Erffa, ehemaliger Chefbuchhalter und Vizefinanzvorstand, angeklagt sein. Die Anklage liegt nun bei der vierten Strafkammer des Landgerichts München I, die entscheiden muss, ob sie einen Prozess aufnehmen will. Diese Entscheidung wird im Sommer erwartet, der Prozess könnte dann im Herbst starten. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft wollte sich dazu am Sonntag nicht äußern.

Die Strafverfolger beschuldigen Braun des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs, der Veruntreuung von Konzernvermögen, Bilanzfälschung sowie der Manipulation des Wirecard-Aktienkurses. Am schwersten wiegt der Vorwurf des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Im Falle einer Verurteilung erwartet Braun allein für dieses Delikt eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren.

Wirecard, damals ein Dax-Konzern, hatte am 18. Juni 2020 eingeräumt, dass 1,9 Milliarden Euro Treuhandvermögen in Manila nicht nachgewiesen werden können. Eine Woche später musste Wirecard Insolvenz anmelden. Braun wurde im Juni 2020 festgenommen und sitzt seitdem in der Justizvollzugsanstalt in Augsburg-Gablingen. Die Ermittler sehen des ehemaligen Vorstandschef als Kopf eines Systems, das geprägt war „von Korpsgeist und Treueschwüren gegenüber dem Vorstandsvorsitzenden“. Braun weist alle Vorwürfe zurück.

Gegen den ehemaligen Wirecard-Vorstand Jan Marsalek, der als Strippenzieher gilt und auf der Flucht ist, ist bislang keine Anklage erhoben worden. Diese kann jedoch noch zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Die Schieflage von Wirecard gilt als einer der größten Skandale am deutschen Finanzplatz.