Gorillas, Flink und Co. : Was bleibt übrig vom Corona-Boom?

Wenn ein Lieferdienst zum Immobilienmakler avanciert, lässt das aufmerken. Der superschnelle Lebensmittellieferdienst Flink inseriert aktuell 40 Ladenflächen in ganz Deutschland, um monatliche Mietkosten von mehr als 210 000 Euro einzusparen. Die Lager waren eigentlich für die Expansion des Start-ups gedacht – doch die ist momentan erst einmal auf Halde. Zu schwierig ist die aktuelle konjunkturelle Lage. Im Mai hatte sich das Unternehmen aus einigen Städten wie Moers oder Oberhausen zurückgezogen. Zwar sei das Unternehmen auch 2022 weiter gewachsen, betont ein Sprecher – nur eben nicht so stark wie geplant.

Maximilian Sachse Redakteur in der Wirtschaft Folgen Ich folge

So geht es aktuell nicht nur Flink. Die gesamte Branche kämpft mit steigenden Zinsen, die es den Unternehmen erschweren, an frisches Geld zu kommen. Der Nachfrageschub durch die Corona-Krise ist weitgehend aufgebraucht. Die hohe Inflation macht die Kunden sparsamer, die Profitabilität der Start-ups ist noch in weiter Ferne. Unter normalen Marktbedingungen wäre die fehlende Profitabilität wohl kein Problem, hätten die Unternehmen noch Jahre Zeit, um die Gewinnschwelle zu erreichen. „Doch unter den jetzigen Bedingungen müssen die Start-ups liefern und Visionen in die Tat umsetzen“, sagt Shikha Ahluwalia, Onlinehandelsexpertin beim britischen Wagniskapitalgeber Balderton. Eine Konsolidierung des Marktes sei deshalb „unausweichlich“, am Ende würden wohl nur ein bis zwei Anbieter pro Markt übrig bleiben.