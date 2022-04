Schweizer Bank UBS : Der Welterklärer kehrt heim

Axel Weber wohnt mitten in Zürich. Von seiner Wohnung bis zu seinem Arbeitsplatz in der Bahnhofstrasse 45 sind es zu Fuß nur drei Minuten. Oft wird er den Weg zur prächtigen alten Hauptverwaltung der UBS freilich nicht mehr zurücklegen. Am kommenden Mittwoch endet nach zehn Jahren plangemäß Webers Amtszeit als Verwaltungsratspräsident der Schweizer Großbank. Er hatte eigentlich gedacht, dass die letzten Arbeitswochen etwas ruhiger werden würden. Doch Putins Überfall auf die Ukraine verhinderte ein lockeres Auslaufen. Plötzlich war wieder einmal Krisenmanagement gefragt – und der Terminplan bis zum Bersten gefüllt.

Umso angenehmer ist es für Weber, dass zumindest ein Problem gelöst ist: einen Nachmieter für seine Dachwohnung in der Zürcher Innenstadt zu finden. Dort zieht Colm Kelleher nebst Gattin ein. Der ehemalige Vize-Chef der amerikanischen Bank Morgan Stanley übernimmt Webers Zepter bei der UBS. Auf der Suche nach einer Bleibe musste der Ire feststellen, dass das Angebot in Zürich auch nicht besser ist als an seinen früheren Wirkungsstätten London und New York. Bei einem Abendessen klagte er Weber sein Leid – und schon war die Sache geritzt.